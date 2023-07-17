Творческий вечер не состоится: Дроздов сообщил о серьезном диагнозе

Проблемы со зрением у Дроздова начались зимой этого года, когда он упал на улице и сильно травмировался. На одном глазу телеведущему уже поменяли хрусталик, а за второй пока борются врачи.

«Делаю процедуры на глаза. Пока что еще вот одним не очень четко [вижу]. Вот с этим как раз идет борьба. Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно», - рассказал Николай Николаевич Телеграм-каналу Shot.

Ранее сам Дроздов рассказал про остаточные явления переломов - ему пока тяжело дышать полной грудью и появилась сутулость, с которой профессор борется специальными упражнениями.

Если у вас приобретены билеты на творческий вечер Николай Дроздова и вы до сих пор не оформили возврат, то необходимо связаться с Piletilevi по электронной почте.

Информация на Piletilevi:

Для возврата средств просим прислать заявку в свободной форме на электронный адрес: info@piletilevi.ee

Владельцев PDF билетов просим указать в письме номер заказа.

Обладателей обычных билетов просим указать номера купленных билетов и Ваши реквизиты.

Заявления будут регистрироваться 26 апреля 2023 года.

Средства будут возвращаться по мере поступления средств от организатора и в порядке очереди поступивших заявлений на возврат. По всем дополнительным вопросам просим обращаться напрямую к организатору: Olimpia MTÜ

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