Вдова Пьера Нарцисса озвучила стоимость похорон артиста

Валерия Калачева рассказала, что похороны Пьера Нарцисса обошлись в значительную сумму. Как пишет СтарХит, это более миллиона рублей.
«За гроб мы отдали 580 тысяч рублей (6100 евро), он был очень хороший. А так стоил почти миллион (10500 евро), но нам с производства прямо привезли. Плюс земля», – сказала вдова артиста.
При этом она отметила, что не может назвать точную сумму - не вела подсчетов, поскольку делала все, что могла, для любимого человека.
Дочь Валерии и Пьера-Нарцисса Каролина-Кристель поделилась, что продолжает скучать по отцу и переслушивает его голосовые сообщения.
«У меня остались его любимая кепка и кулон, который он мне купил. Я очень переживаю и до сих пор не могу принять, что его нет рядом», — сказала она.
Участник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) скончался в возрасте 45 лет 21 июня 2022 года. У него осталась дочь Каролина-Кристель Калачева, которой сейчас 17 лет.