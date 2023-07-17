Двадцать эстонских женщин нарисовали платья своей мечты, которые появятся на коллекции посуды

Совместно с художником-дизайнером Дианой Либба, ученицей Эстонской академии исскуств, мечты стали воплащаться в жизнь. Кто-то рисовал платье принцессы, кто-то придумывал что-то очень экстравагантное и сексуальное.

Каждая женщина наверняка ни раз представляла себя в платье, в котором она мечтала бы появиться на каком то важном событии, чтобы очаровать, поразить и удивить всех, почувствовать себя самой невероятной красоткой. «Ведь философия бренда – создать уникальное и неповторимое, подчеркнуть индивидуальность каждой женщины», - уверена дизайнер.

Анастасия дала возможность участницам модного бранча почувствовать себя

дизайнерами. «Мероприятие было закрытым, планировалось определенное количество гостей, но заинтересованных оказалось на 70% больше, - рассказывает Анастасия. - Все уникальное несет в себе огромную ценность. И в каждом нарисованном платье есть своя жизнь и маленькая женская история».

Теперь, по словам Ремизовой, платья-шедевры войдут в новую коллекцию посуды от Chante. Посуда из форфора будет выпущена в ограниченном количестве.

На бранче также была представленая новая коллекция акссесуаров для волос - резинки из итальянского бархата. Они дают возможность девушкам даже с тоненькими волосами почувствовать обьем на голове. Главное - верно подобрать цвет и форму, - уверена Ремизова. - Все вещи созданы в единственном экземпляре. Неважно, что это – обруч для гволос, платье, шелковая пижама или блузка. Вы можете быть на 100 процентов уверены, придя на важный для вас вечер, обед, или просто праздник, что вы такая одна. Такого наряда больше ни у кого нет.

Так как женский интерес к мероприятию не утихает, Анастассия обещала провести еще один модный бранч. Кто хочет тарелочку с платьем своей мечты?