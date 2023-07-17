В Сети обсуждают «новую внешность» Анджелины Джоли: «Она похожа на пластиковую куклу»

Актриса появилась на публике в лаконичном образе. Для путешествия она выбрала черный тренч длины миди, белые расслабленные брюки, бежевые босоножки и темные очки. Она была без макияжа и укладки.

Пользователи Сети сейчас активно обсуждают новые фото Анджелины. Многие считают, что она сделала пластическую операцию, чтобы сохранить молодость. «Что она сделала со своим лицом?! Она похожа на пластиковую куклу», «Выглядит изможденной, видны следы подтяжки лица», «Хирург Мадонны?», «Я искренне надеюсь, что она не делала ботокс или хирургическую операцию, но ее лицо выглядит по-другому», - пишут читатели Daily Mail. А что думаешь ты?