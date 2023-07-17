Александре Зеленской – 19 лет: близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье

По словам Марии Кравец, они с Александрой дружили с детства и вместе учились.

«У нас была такая компания детей «Квартала», и мы все были законнекчены друг с другом. Потому что наши родители были всегда вместе, и мы были всегда вместе. Я иногда вспоминаю это как время легкости, беззаботности, я все это с теплом вспоминаю, – рассказала Мария Кравец. – Все хотели с ней играть и дружить, и это как-то чувствовалось. В ее сторону всегда было преимущество, в хорошем смысле. С ней всегда было интересно».

Кравец рассказала, что сейчас они не поддерживают связь.

«Зная их семью, мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина дочь. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была какая-то очень тесная связь. Все, что сейчас происходит, очень для нее сложно, как и для нас всех», – рассказала Мария.

Она отметила, что Александра после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет соцсети.

«Я сейчас вообще не знаю ее ни одной страницы в соцсетях. Но и в принципе не хочу лезть. Но было бы интересно [узнать], как складывается ее жизнь. Она очень светлая, очень классная девочка, я очень надеюсь, что у нее все хорошо», – добавила дочь Кравец.

Дочь Зеленских Александа осенью 2022 года стала студенткой. Зеленские не уточняют, где именно учится их дочь, но летом 2023 года Елена Зеленская рассказала, что она выбрала юридическую специальность.

У Елены и Владимира Зеленского есть также сын Кирилл (2013). Он учится в школе.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, но в первые месяцы не находилась в Киеве.