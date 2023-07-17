ФОТО ⟩ 50 центов за полотенце, три евро за душ и пять евро за килограмм льда: за посещение пляжа вблизи Пярну приходится платить на каждом шагу

В воскресенье Мари из Вильянди отправилась на пляж Леммеранд в Пярнумаа. «В воскресенье днем на пляже было очень много людей», - рассказывает она. Это неудивительно: жаркий летний день лучше всего провести на песчаном пляже.

«Но на каждом шагу приходится за что-то платить - будь то посещение туалета, ополаскивание под душем с морской водой или даже лед!» - говорит Мари, но отмечает, что цены в меню в целом ниже, чем в ресторанах больших городов.

Осмотрев окрестности, мы обнаружили еще один ценовой сюрприз: каждый въезд на территорию кемпинга RMK на автотранспорте должен стоить 5 евро.