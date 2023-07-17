Воскресенье было, по всей видимости, самым жарким днем июля, и эстонцы устремились к морю. Пляж Леммеранд находится на двадцатом километре шоссе Раннаметса-Икла. Песок там прекрасный, виды хорошие, но за пользование туалетами, а также за вход на территорию кемпинга нужно платить.
ФОТО ⟩ 50 центов за полотенце, три евро за душ и пять евро за килограмм льда: за посещение пляжа вблизи Пярну приходится платить на каждом шагу
В воскресенье Мари из Вильянди отправилась на пляж Леммеранд в Пярнумаа. «В воскресенье днем на пляже было очень много людей», - рассказывает она. Это неудивительно: жаркий летний день лучше всего провести на песчаном пляже.
«Но на каждом шагу приходится за что-то платить - будь то посещение туалета, ополаскивание под душем с морской водой или даже лед!» - говорит Мари, но отмечает, что цены в меню в целом ниже, чем в ресторанах больших городов.
Осмотрев окрестности, мы обнаружили еще один ценовой сюрприз: каждый въезд на территорию кемпинга RMK на автотранспорте должен стоить 5 евро.
Смотрите цены на пляже Леммеранд!