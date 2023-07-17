Рыбы скоро достигнут заветной цели, Козерогам предложат работу: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе

Дева

Соскучились по гениальным идеям? Тогда обращайтесь за ними к Девам. Представители этого знака станут не только отлично креативить, но и смогут «продать» свои задумки окружающим. Да-да, сейчас ваши ораторские способности будут на высоте. Дерзайте!

Весы

На этой неделе Весы захотят воплотить в жизнь старые цели, но на них неожиданно навалятся бытовые дела и новые рабочие задачи. Что же делать? Не отказывайтесь от давних желаний в угоду суровой реальности. Планирование - ваше все. Сначала решайте важные и срочные вопросы, а затем реализуйте свои хотелки. Не отвлекайтесь на споры и выяснения отношений, тогда все успеете.

Скорпион

Помните пословицу «Поспешишь - людей насмешишь»? Это выражение будет девизом недели. Ведь Скорпионов ждет куча рабочих и домашних дел. В такой суете можно закрутиться и натворить много ошибок. Как их избежать? Отключите эмоции, составьте список предстоящих задач и спокойно выполняйте свои обязательства. Обещаем, вы справитесь!

Стрелец

Забудьте про веселые вечеринки, сейчас нужно поработать. Трудиться вы умеете, но на этой неделе вас могут отвлекать от главного конфликты с коллегами и разборки с начальством. По возможности переходите на удаленный формат взаимодействия с этими людьми. Решайте все вопросы письменно и не берите на себя лишних задач, тогда эти люди переключатся на жертву посговорчивей.

Козерог

Козерогам поступит необычное предложение по работе. Обсудите с работодателем детали вашего сотрудничества и не стесняйтесь торговаться, скорее всего, вам пойдут навстречу. За личный фронт переживать не стоит, но советуем не забывать про домочадцев и больше времени проводить с семьей. Идеальные даты для совместного досуга - среда и суббота.

Водолей

Водолеев ждет много дел: предстоит разобраться с новыми рабочими обязанностями и решить бюрократические вопросы. Выполняйте только срочные задачи, остальные трудности в будущем решатся сами. В семейных вопросах проявите спокойствие. На вас навалятся домашние проблемы, которые нужно преодолеть сообща.

Рыбы