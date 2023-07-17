Ирина Шейк в стрингах порадовала поклонников пикантными фото

Ирина Шейк отдыхает в жарких странах и балует своих подписчиков снимками в бикини.

Откровенная публикация восхитила фанатов супермодели: за непродолжительное время пост набрал почти 90 тысяч лайков.

Так, красотка позировала в любимом черном бикини на завязках на фоне голубого неба. Сидя на парапете терракотового цвета, Шейк выглядела восточной статуэткой.

Также показала Ирина и пикантный вид сзади, сделав селфи в незаметных стрингах и большой шляпе.

Округлые ягодицы модели заставили пользователей взволнованно вздохнуть.

Дополнила Ирина свою фотосессию забавным фото, на котором позирует в приятной компании.