ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль ряпушки на побережье Чудского озера подвергся критике: «Очереди такие длинные, что мы ждали копченого сига 30 минут!»

В воскресенье, 16 июля, на стадионе и певческом поле Казепяэ прошел третий ежегодный фестиваль ряпушки. По прогнозам экспертов, существует большая вероятность того, что в ближайшие годы на Чудском озере будет прекращен промышленный лов ряпушки, поэтому, скорее всего, этот фестиваль станет последним.

По словам главного редактора Elu24 Катрин Луст, чтобы попасть на территорию фестиваля, необходимо купить билет, который стоит пять евро. «Мы спросили у контролера, в какой момент нужно покупать билет, чтобы попасть на ярмарку. И нам ответили, что на сцене играет группа Justament, которые уж точно не приехали выступать бесплатно», - рассказывает ведущая, признавая, что тогда цена билета вполне оправдана.

Не отпугивают ли посетителей фестиваля кусачие цены?

Однако цены на фестивале очень высоки: за бочковый сидр и пиво нужно заплатить четыре евро. «Очереди настолько длинные, что мы даже не смогли находиться там с ребенком. Пошли сидеть на камне», - говорит Луст, по словам которой, в самый жаркий летний день в июле здесь просто не протолкнуться. «Если вы хотите что-то попробовать, то вам точно придется ждать больше 15 минут», - отмечает Катрин, которая вскоре после этого более получаса простояла в очереди за копченым сигом. «Зато настроение хорошее! Людей конечно столько, что дышать нечем», - отмечает она. И добавляет, что собравшиеся наслаждаются нашей прекрасной кухней Причудья.

Один человек, живущий в непосредственной близости от фестиваля, придумал гениальный план. «Отличная бизнес-идея! Он устроил у себя во дворе парковку, за которую взымает пять евро», - говорит Луст, объясняя, что машин так много, а парковаться негде.

И кажется, бизнес этого человека пошел в гору, так как к полудню во дворе стояло более пятнадцати машин.

Катрин Луст на фестивале вместе с дочерью Оливией. Фото: Elu24

Луст уже однажды бывала на фестивале. «Не в прошлом, а в позапрошлом году, и тогда тоже были огромные толпы людей», - вспоминает она, добавив, что, несмотря на приятную погоду на пляже, люди пришли насладиться хорошей едой. Кроме того, здесь можно познакомиться с интересной выставкой и принять участие в различных мастер-классах.