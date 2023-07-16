ВИДЕО ⟩ «Это вредительство!»: критик Сергей Соседов закатил бурный скандал в белорусской гостинице

Из слов знаменитости стало ясно, что ему мешает уснуть непрекращающийся шум. Соседов выражал беспокойство, что на носу важный день, и ему нужно отдохнуть. При этом он размахивал руками, топал ногами и требовал объяснений у сотрудников.