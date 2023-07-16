Сколько бы блогеры ни пытались подражать Ким Кардашьян, переплюнуть ее, похоже, получится нескоро. Кажется, сама судьба благоволит звезде и делает ей хорошую рекламу, пишет Супер.
ШОК-ИСТОРИЯ ⟩ Необычный отзыв на корректирующее белье: «В меня стреляли, но благодаря бренду Ким Кардашьян я осталась жива!»
Американка Анджелина Уайли рассказала в TikTok об удивительно случае, который произошел с ней в начале года: по ее словам, утягивающее белье бренда Ким Skims спасло ей жизнь после огнестрельного ранения.
Но обо всем по порядку. Дело было 1 января, когда Анджелина с друзьями отмечала новый 2023-й год в Канзас-Сити, что в штате Миссури. Около половины второго ночи компания остановилась у одной из закусочных, чтобы купить еду. Пока заказ готовился, неподалеку от места, где стояла девушка с приятелями, завязалась драка.
По воспоминаниям Анджелины, в какой-то момент появился «парень в лыжной маске», который начал стрелять. В девушку попали сразу четыре пули, а очнулась она уже в госпитале. Свое чудесное спасение она объясняет так: «В ту ночь, когда меня подстрелили, на мне было корректирующее боди Skims. Оно было такое тесное, что буквально не дало мне истечь кровью».
Для интересующихся Анджелина уточнила, что это была модель Seamless Sculpt Thong стоимостью 68 долларов - согласитесь, не такая уж дорогая цена за то, чтобы остаться в живых.
@honeygxd Replying to @Lauren ✈️ The body suit i wore that night is shown at the end!! Just some more shapewear lore lol #kimkardashian #skims ♬ original sound - angelina
Спустя семь месяцев после инцидента одна из пуль по-прежнему остается в животе американки. «У меня все еще есть проблемы с бедром после перелома. Пуля вызывает боли, и, честно говоря, я борюсь с тяжелым посттравматическим синдромом. Из-за него я не смогла вернуться на работу на полную ставку».
Тем не менее Анджелина не теряет оптимизма и даже умудряется шутить про пережитый ужас. «Назовите это судьбой или Иисусом, а я назову это Ким... Я обязательно куплю еще одно такое же боди. И буду носить его каждый день. Это как бронежилет для женщин», - говорит девушка в одном из своих видео в TikTok.
@honeygxd no but fr, thanks kim 😭😭🫶🏼 #fyp #foryou #gunviolence #kimkardashian #kim #skims #skimsbodysuit #gunviolenceawareness ♬ dream - 💗
История дошла до самой Ким - она опубликовала видео Анджелины в своем Instagram, написав под ним лаконичное «Вауууу». Подозреваем, теперь ломовые продажи утягивающему белью ее бренда обеспечены, особенно в окрестностях Гарлема и Гольяново. Кстати, ходят слухи, что дела у звезды отлично идут не только в бизнесе, но и в личной жизни.