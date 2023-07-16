ШОК-ИСТОРИЯ ⟩ Необычный отзыв на корректирующее белье: «В меня стреляли, но благодаря бренду Ким Кардашьян я осталась жива!»

Американка Анджелина Уайли рассказала в TikTok об удивительно случае, который произошел с ней в начале года: по ее словам, утягивающее белье бренда Ким Skims спасло ей жизнь после огнестрельного ранения.

Но обо всем по порядку. Дело было 1 января, когда Анджелина с друзьями отмечала новый 2023-й год в Канзас-Сити, что в штате Миссури. Около половины второго ночи компания остановилась у одной из закусочных, чтобы купить еду. Пока заказ готовился, неподалеку от места, где стояла девушка с приятелями, завязалась драка.

По воспоминаниям Анджелины, в какой-то момент появился «парень в лыжной маске», который начал стрелять. В девушку попали сразу четыре пули, а очнулась она уже в госпитале. Свое чудесное спасение она объясняет так: «В ту ночь, когда меня подстрелили, на мне было корректирующее боди Skims. Оно было такое тесное, что буквально не дало мне истечь кровью».

Для интересующихся Анджелина уточнила, что это была модель Seamless Sculpt Thong стоимостью 68 долларов - согласитесь, не такая уж дорогая цена за то, чтобы остаться в живых.