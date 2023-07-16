ВИДЕО ⟩ Известная боксерша обнажила свою пышную грудь после оглашения победы

22-летняя Хемсли приняла участие в турнире Kingpyn High Stakes, проходившем 15 июля в Дублине. Она одержала свою первую победу, разгромив единогласным решением судей польскую модель Александру Даниэлку.

До объявления победителя было видно, девушка нервничала. Однако, когда был объявлен результат, Хемсли решила продемонстрировать свою грудь прямо на ринге перед зрителями.

Daniella Hemsley flashing live on broadcast in the kingpyn event😭#kingpyn #KingpynSF pic.twitter.com/FC3seFADY3 — Euan Hewitt (@EuanHewitt2) July 15, 2023

Некоторые люди были недовольны таким поведением. Хемсли принес свои извинения. «Меня переполняли эмоции. И мне просто захотеость так их выразить», - добавил она.