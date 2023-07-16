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ВИДЕО ⟩ Известная боксерша обнажила свою пышную грудь после оглашения победы

Limon.ee
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Даниэлла Хемсли.
Даниэлла Хемсли. Фото: @daniella.hemlsey / CATERS NEWS / Scanpix

Английская звезда Даниэлла Хемсли, прославившаяся на своем канале OnlyFans, добилась успеха и на спортивном поприще, сообщает Positmees Sport.

22-летняя Хемсли приняла участие в турнире Kingpyn High Stakes, проходившем 15 июля в Дублине. Она одержала свою первую победу, разгромив единогласным решением судей польскую модель Александру Даниэлку.

До объявления победителя было видно, девушка нервничала. Однако, когда был объявлен результат, Хемсли решила продемонстрировать свою грудь прямо на ринге перед зрителями.

Некоторые люди были недовольны таким поведением. Хемсли принес свои извинения. «Меня переполняли эмоции. И мне просто захотеость так их выразить», - добавил она.

Хемсли, находящаяся в начале своей боксерской карьеры, стала известна в социальных сетях благодаря рассказам о своем пути к здоровому образу жизни. В 15 лет она весила почти 100 кг.

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