ФОТО, ВИДЕО ⟩ Задержание артиста, яркие Little Big, хип-хоп и долгожданный Сэм Смит. Как прошел Positivus?

Не только концерты!

14 июля вход для посетителей был открыт с 14:00. Правда, начало фестиваля омрачил неожиданный дождь. Зонты на территорию Positivus проносить было нельзя, а если вы не взяли дождевик, то его можно было приобрести прямо на входе.

Организаторы основательно позаботились о развлечениях для посетителей. Даже если вы пришли слишком рано, а ваш артист еще не скоро появится на сцене, вам было чем себя занять!

Фестиваль включал в себя три сцены: главную - LMT Stage, среднюю - Lāčplēsis Stage, а также небольшую, но вполне достойную Evolution Stage. Кроме того, на фестивале было несколько зон, где играли диджеи - тихая дискотека в наушниках (Jim Beam), движ от радиостанции EHR, вечеринка от Jagermaister и отдельная VIP-зона для клиентов IQOS, где за диджейский пульт вставали Озолс и Рой Роджерс.

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Если же вы чувствовали себя не в музыкальном настроении, а просто хотели хорошо провести время, то можно было зайти в палатку Comedy Latvia, где выступали не только комики со своими номерами, но и театр импровизации. Кстати, порой там не было свободных мест!

На фестивале было множество развлечений - от аттракционов до разнообразных конкурсов. Конечно же, масса палаток с алкогольными напитками (от пива до разнообразных коктейлей), несколько фуд-кортов (где был даже борщ), зоны-отдыха и уголки для памятных фото.