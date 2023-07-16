Вс, 16.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО, ВИДЕО ⟩ Задержание артиста, яркие Little Big, хип-хоп и долгожданный Сэм Смит. Как прошел Positivus?

Раиса Смирнова
, Журналист RUS TVNET
Facebook Twitter
Comments

14 и 15 июля на Луцавсале в Риге прошел фестиваль Positivus. Напомним, раньше это мероприятие проходило в Салацгриве. RusTVNET рассказывает, как было в этом году!

Не только концерты!

14 июля вход для посетителей был открыт с 14:00. Правда, начало фестиваля омрачил неожиданный дождь. Зонты на территорию Positivus проносить было нельзя, а если вы не взяли дождевик, то его можно было приобрести прямо на входе. 

Организаторы основательно позаботились о развлечениях для посетителей. Даже если вы пришли слишком рано, а ваш артист еще не скоро появится на сцене, вам было чем себя занять!

Фестиваль включал в себя три сцены: главную - LMT Stage, среднюю - Lāčplēsis Stage, а также небольшую, но вполне достойную Evolution Stage. Кроме того, на фестивале было несколько зон, где играли диджеи - тихая дискотека в наушниках (Jim Beam), движ от радиостанции EHR, вечеринка от Jagermaister и отдельная VIP-зона для клиентов IQOS, где за диджейский пульт вставали Озолс и Рой Роджерс. 

Фото: Juris Lisovs / TVNET

Если же вы чувствовали себя не в музыкальном настроении, а просто хотели хорошо провести время, то можно было зайти в палатку Comedy Latvia, где выступали не только комики со своими номерами, но и театр импровизации. Кстати, порой там не было свободных мест!

На фестивале было множество развлечений - от аттракционов до разнообразных конкурсов. Конечно же, масса палаток с алкогольными напитками (от пива до разнообразных коктейлей), несколько фуд-кортов (где был даже борщ), зоны-отдыха и уголки для памятных фото.

Галерея: Первые посетители фестиваля Positivus

Винтаж всегда актуален

Кроме зоны с музыкой, едой и развлечениями, на фестивале был базарчик стиля и дизайна. На нем можно было приобрести что-то от латвийских мастеров и брендов - One Wolf, Lovin' и многих других. Среди всех торговцев особенно выделялся стенд Volga Vintage с Сергеем Хатанзейским во главе. 

Со слов Сергея, стенд в этом году им оформили два парня-граффитчика, которых они нашли в соцсетях. "У нас в этом году немного Бруклина", - заметил он. Сам Сергей и его сотрудники были в нарядах 90-х и 2000-х. "Винтаж всегда актуален", - с улыбкой отметил Хатанзейский, добавив, что самый востребованный товар на сегодняшний день - это солнечные очки. 

 Volga Vintage
 Volga Vintage Фото: Jānis Škapars/ TVNET GRUPA

Галерея: Базарчик дизайна и стиля Positivus

Триумф рэп-музыки

14 июля на главной сцене фестиваля выступили дуэт Emotional Oranges, рэперы J.I.D, EarthGang и Metro Boomin. Стоит сказать, что рэп-музыка в этом году (как и в прошлом) является лейтмотивом фестиваля. Об этом говорит и количество народа, которое собралось у главной сцены. 

Апогеем первого вечера стало выступление артиста Metro Boomin, который создал свой собственный уникальный "темный" характер звучания и является автором и продюсером хитов для многих суперзвезд, а также сам выступает на сцене и выпускает собственную музыку с участием известных вокалистов. The Weeknd, 21 Savage, Future, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky, Nicki Minaj, Post Melone, Wiz Khalif - лишь малая часть из списка звезд, пластинки которых он продюсировал и которые принимали участие в записи его альбомов.

Галерея: Metro Boomin

Кроме того, на фестивале выступили представители местной хип-хоп-сцены - Banda Banda, MC Apšaude, Элиза Легздиня и другие, собравшие многочисленную публику.

Грандиозным событием стало выступление рэпера Густаво (Gustavo) на большой сцене 15 июля. Можно смело утверждать, что артист вернулся к активной концертной деятельности и хорош как никогда. 

Галерея: Выступление Густаво (Gustavo)

Задержание музыканта

Громкими заголовками 15 июля по прессе прокатилась новость о том, что пропал барабанщик группы Perestroika. На сцену Positivus латвийское арт-рок-объединение должно было выйти в 14:15. Всего за пару часов до выступления представители группы сообщили, что после задержания в пятницу, 14 июля, их барабанщик Александр Баронс пропал на 18 часов. Его местонахождение удалось выяснить как раз к концерту на фестивале Positivus.

Артист не только отыграл свой сет, но и успел рассказать, что пережил в камере, где его продержали всю ночь. 

Взрывной Little Big и вездесущий Прусикин

Кроме Perestroika на сцене Positivus выступили Микс Галвановскис, Амината, Patrisha (Патриша), alt-J, Томми Кэш (кстати, с периодически выскакивающим на сцену Ильей Прусикиным из Little Big), Sleaford Mods, Anna B Savage, HUNN, Vultura, Bel Tempo и другие. 

Little Big своим выступлением не разочаровали зрителей. Соня Таюрская и Илья Прусикин зажгли Луцавсалу своими убойными хитами Give Me Your Money, Everybody, Skibidi, I'm OK и многими другими. 

Публика гудела, кричала, аплодировала и, конечно, отрывалась как могла!

Галерея: Выступление Little Big

Долгожданный Сэм Смит

Хэдлайнером фестиваля и самым дорогим артистом с командой из 53 человек стал открытый гей и небинарная персона Сэм Смит, который в своих песнях рассказывает о поиске себя. Британский артист прославился в 2012 году после выхода песни Latch, которая была исполнена с группой Disclosure. Но самый большой успех был у трека La La La (вместе с диджеем Naughty Boy). Конечно, они прозвучали на фестивале. 

Яркое шоу и перформанс, представленный перед латвийскими зрителями, стал достойным завершением летнего праздника под названием Positivus!

Галерея: Выступление Сэма Смита

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх