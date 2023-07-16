ФОТО ⟩ Автобус Hansa Liinid разнес остановку в щепки. «Мы продолжили путь на разбитом автобусе!»

В субботу утром на автобусе компании Hansabuss пассажирка хотела спокойно доехать до дома. Но в какой-то момент поездка приняла неожиданный поворот, так как водитель въехал прямо в автобусную остановку: «От остановки ничего не осталось, только куча муки», - рассказала жительница Тарту. «Еще более интересно то, что водитель просто уехал с места происшествия», - сказала она.

«Поскольку мне нужно было добраться до Тарту я так и осталась ехать на этом разбитом автобусе», - рассказал он, добавив, что примерно на полпути автобус был остановлен поджидавшими их пограничниками. «Водитель был трезв и смог продолжить поездку!»

Смотрите фотографии, чтобы увидеть, что осталось от автобусной остановки в сельском поселке:

Член правления Hansa Bussiliinid Маргус Майсте, подтверждает случившееся. «Вчера в Мехикоорма произошел инцидент, в результате которого были повреждены автобус и остановка», - говорит Майсте, добавив, что никто из людей не пострадал, а водитель автобуса был трезв.

«Исходя из первоначальной информации, водитель автобуса значительно минимизировал ущерб, поэтому он спокойно начал движение в направлении Тарту, так что подменный автобус не было нужды отправлять», - пояснил Майсте. Он добавил, что по данному инциденту ведется расследование.