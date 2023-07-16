Вчера утром поездка на автобусе домой жительницы Тарту приняла неожиданный оборот. «Водитель недостаточно оценил свои навыки вождения», - описывет она инцидент, в результате которого автобус, отправлявшийся от Мехикоорма, врезался в остановку: «От нее ничего не осталось!» Компания Hansabuss подтверждает произошедшее, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Автобус Hansa Liinid разнес остановку в щепки. «Мы продолжили путь на разбитом автобусе!»
В субботу утром на автобусе компании Hansabuss пассажирка хотела спокойно доехать до дома. Но в какой-то момент поездка приняла неожиданный поворот, так как водитель въехал прямо в автобусную остановку: «От остановки ничего не осталось, только куча муки», - рассказала жительница Тарту. «Еще более интересно то, что водитель просто уехал с места происшествия», - сказала она.
«Поскольку мне нужно было добраться до Тарту я так и осталась ехать на этом разбитом автобусе», - рассказал он, добавив, что примерно на полпути автобус был остановлен поджидавшими их пограничниками. «Водитель был трезв и смог продолжить поездку!»
Смотрите фотографии, чтобы увидеть, что осталось от автобусной остановки в сельском поселке:
Член правления Hansa Bussiliinid Маргус Майсте, подтверждает случившееся. «Вчера в Мехикоорма произошел инцидент, в результате которого были повреждены автобус и остановка», - говорит Майсте, добавив, что никто из людей не пострадал, а водитель автобуса был трезв.
«Исходя из первоначальной информации, водитель автобуса значительно минимизировал ущерб, поэтому он спокойно начал движение в направлении Тарту, так что подменный автобус не было нужды отправлять», - пояснил Майсте. Он добавил, что по данному инциденту ведется расследование.
Мы также направили запрос в Департамент полиции и погранохраны, но на момент написания статьи ответа не получили. Добавим его при первой возможности!