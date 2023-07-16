ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ⟩ «Сердце сына бьется!»: мама мальчика-донора рассказала, как ее ребенок подарил будущее другим

В понедельник, 3 июля, мир Екатерины и Михаила, родителей 4-летнего Юрчика, разрушился. С малышом произошла беда - кровоизлияние в мозг.

Об этом Екатерина Сотникова написала в своем Facebook.

«Не было предвестников, падений, ударов головой или какой-либо другой причины. К сожалению, такое бывает, уже некого обвинять, случай на миллион, и он произошел именно с моим сыном», - заметила убитая горем мать.

Родители сразу все поняли

Речь идет о внутримозговом кровоизлиянии в мозг - со всеми последствиями. СКТ (спиральная компьютерная томография) была проведена в ближайшее время.

«Когда мне объявили результаты, мой шок и ужас я не забуду никогда. Я все поняла… как врач, но не могла принять… как мать. Именно как мать я начала бороться за жизнь своего единственного сына, искать пути спасения, транспортировки, верила и хваталась за все призрачные шансы. За несколько дней мое сознание начало принимать реальность. А эта самая реальность за годы работы в реанимации мне очень близка и понятна. Есть неизбежность, я знаю, как она выглядит. Смерть мозга. Это только дело времени. Что происходит дальше с телом, точно видела не раз», – объяснила Екатерина.