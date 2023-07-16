НУ ЧТО ЗА ЧУДО! ⟩ Кот заставил миллионы зрителей затаить дыхание

Видеоролик в TikTok с кошкой, купающейся на пляже, за три дня просмотрели более пяти миллионов раз, сообщает Naine.
На видео видно, как кошка, подбадриваемая своим хозяином, плавает в воде, и, похоже, ей это занятие очень нравится.
@azia_and_ryan I love her so much, shes such a fun adventure partner ❤️ #catsoftiktok #catswimming #cattok #foryou ♬ Golden Hour: Piano Version - Andy Morris
Кошки обычно не так дружелюбно относятся к водоемам. Они умеют плавать и могут использовать этот навык при необходимости, например, в чрезвычайных ситуациях, но обычно предпочитают держаться подальше от воды. Большинство этих домашних животных предпочитают избегать попадания в воду и могут испытывать стресс или испуг, если их вынудить туда зайти. У кошек нет водоотталкивающей шерсти, поэтому шерсть быстро намокает и затрудняет передвижение в воде.
Любовь к воде также зависит от породы кошки. Некоторые, например мейн-куны и бенгалы, переносят контакт с водой лучше, чем большинство других пород, и могут даже получать удовольствие от игр в воде.