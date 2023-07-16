НУ ЧТО ЗА ЧУДО! ⟩ Кот заставил миллионы зрителей затаить дыхание

Кошки обычно не так дружелюбно относятся к водоемам. Они умеют плавать и могут использовать этот навык при необходимости, например, в чрезвычайных ситуациях, но обычно предпочитают держаться подальше от воды. Большинство этих домашних животных предпочитают избегать попадания в воду и могут испытывать стресс или испуг, если их вынудить туда зайти. У кошек нет водоотталкивающей шерсти, поэтому шерсть быстро намокает и затрудняет передвижение в воде.