НО ТОЛЬКО ТЫ - РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ ⟩ Тайваньские дайверы обнаружили в океане морского обитателя с загадочными отверстиями. Но согласно японским преданиям, это не к добру...

На кадрах, снятых у побережья Руифанг, видно, как дайверы собираются вокруг редкого существа, плавающего чуть ли не на поверхности. В теле глубоководного существа имеются большие загадочные отверстия. По оценкам специалистов, длина рыбы составляет более двух метров.

Редкая рыба, оказавшаяся на мелководье, к сожалению, погибла. Инструктор по дайвингу Ванг Ченг-Ру, рассказывая об этом существе, сказал, что рыба, скорее всего, умирала и поэтому заплыла на мелководье. Ченг-Ру впервые за свою карьеру дайвера увидел столь редкую особь, сообщает New York Post.

Кроме того, по всему телу этого существа были расположены загадочные отверстия. Некоторые эксперты считают, что эти отверстия - дело рук акулы-резака. Эта акула известна тем, что вырезает зубами куски у крупных рыб, даже китов.

This is an Oarfish.



These fish are extremely rare and are often associated with tales of sea monsters! pic.twitter.com/Fy6hLsf0CY — Doge Dillionaire (@DogeDillionaire) July 13, 2023

Приближение гигантской рыбы к поверхности может быть плохим знаком. Местные жители считают, что если морские животные, обитающие на глубине более 200 метров над уровнем моря, вдруг оказываются на мелководье, то это признак скорого землетрясения.