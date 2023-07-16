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НО ТОЛЬКО ТЫ - РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ ⟩ Тайваньские дайверы обнаружили в океане морского обитателя с загадочными отверстиями. Но согласно японским преданиям, это не к добру...

Limon.ee
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Глубоководная рыба. Скриншот из видео.
Глубоководная рыба. Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis Twitteri videost

Дайверы, погружавшиеся в море у берегов Тайваня, были поражены, когда заметили под водой гигантскую рыбу с загадочными отверстиями в теле. Согласно японским преданиям, такие редкие морские обитатели предсказывают стихийные бедствия и землетрясения, пишет Elu24.

На кадрах, снятых у побережья Руифанг, видно, как дайверы собираются вокруг редкого существа, плавающего чуть ли не на поверхности. В теле глубоководного существа имеются большие загадочные отверстия. По оценкам специалистов, длина рыбы составляет более двух метров.

Редкая рыба, оказавшаяся на мелководье, к сожалению, погибла. Инструктор по дайвингу Ванг Ченг-Ру, рассказывая об этом существе, сказал, что рыба, скорее всего, умирала и поэтому заплыла на мелководье. Ченг-Ру впервые за свою карьеру дайвера увидел столь редкую особь, сообщает New York Post.

Кроме того, по всему телу этого существа были расположены загадочные отверстия. Некоторые эксперты считают, что эти отверстия - дело рук акулы-резака. Эта акула известна тем, что вырезает зубами куски у крупных рыб, даже китов.

Приближение гигантской рыбы к поверхности может быть плохим знаком. Местные жители считают, что если морские животные, обитающие на глубине более 200 метров над уровнем моря, вдруг оказываются на мелководье, то это признак скорого землетрясения.

Эти рыбы якобы встречались в прошлом перед цунами и землетрясениями, в том числе перед землетрясением в префектуре Фукусима в 2011 году. Однако научные данные, подтверждающие эту легенду, отсутствуют.

 
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