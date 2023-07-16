В АКТИВНОМ ПОИСКЕ?! ⟩ Советник министра образования и науки скитается по сайту знакомств

В субботу вечером в редакционный почтовый ящик поступило сообщение о том, что советник министра образования и науки Даниэль Кыйв, выпустившийся в этом году из тартуской гимназии Яана Поска, скитается по порталу знакомств Tinder.

«Looking for short term fun! (Ищу непродолжительное развлечение - прим. ред.)», - написано в профиле Кыйва. Хотя в разговоре с редактором советник оказался немногословен: «Я предпочитаю не комментировать свою личную жизнь». Позже он добавил, что давно не пользовался Tinder и только сегодня зашел туда ненадолго.

«Эта фраза [Looking for short term fun], наверное, осталась там с незапамятных времён. В то время я имел в виду, что не ищу отношений», - пояснил он, говоря об английской фразе в своей анкете на сайте знакомств.

Скриншот из Tinder. Фото: Kuvatõmmis

В апреле этого года стало известно, что министр образования и науки Кристина Каллас наняла в качестве своего советника 19-летнего Даниэля Кыйва, выпускника тартуской гимназии Яана Поска. В то время Кристина Каллас заявила газете Tartu Postimees, что Даниэль Кыйв - надежный человек, с которым у нее сложились хорошие рабочие отношения. Вместе с тем Каллас отметила, что называть Кыйва советником было бы неправильно, он скорее личный помощник.