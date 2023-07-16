В АКТИВНОМ ПОИСКЕ?! ⟩ Советник министра образования и науки скитается по сайту знакомств

Как пишет Elu24, советник министра образования и науки Даниэль Кыйв зарегистрировался в Tinder с целью поиска «непродолжительного удовольствия».
В субботу вечером в редакционный почтовый ящик поступило сообщение о том, что советник министра образования и науки Даниэль Кыйв, выпустившийся в этом году из тартуской гимназии Яана Поска, скитается по порталу знакомств Tinder.
«Looking for short term fun! (Ищу непродолжительное развлечение - прим. ред.)», - написано в профиле Кыйва. Хотя в разговоре с редактором советник оказался немногословен: «Я предпочитаю не комментировать свою личную жизнь». Позже он добавил, что давно не пользовался Tinder и только сегодня зашел туда ненадолго.
«Эта фраза [Looking for short term fun], наверное, осталась там с незапамятных времён. В то время я имел в виду, что не ищу отношений», - пояснил он, говоря об английской фразе в своей анкете на сайте знакомств.
В апреле этого года стало известно, что министр образования и науки Кристина Каллас наняла в качестве своего советника 19-летнего Даниэля Кыйва, выпускника тартуской гимназии Яана Поска. В то время Кристина Каллас заявила газете Tartu Postimees, что Даниэль Кыйв - надежный человек, с которым у нее сложились хорошие рабочие отношения. Вместе с тем Каллас отметила, что называть Кыйва советником было бы неправильно, он скорее личный помощник.
В программе Uudis+ на Vikerraadio Кыйв сказал: «Меня никогда не интересовала ни зарплата, ни моя должность», - объясняет Кыйв, отмечая, что многие молодые люди думают, что главное - это высокая зарплата и хорошая работа. «Но я действительно хочу изменить мир и сделать Эстонию лучше. Друзья, я бы пошел в частный сектор, если бы хотел зарабатывать. Люди, которые работают в государственном секторе, делают это не из-за денег», - поделился молодой советник.