ВИДЕО ⟩ «Всем желающим меня спасать непонятно от чего». Новое зявление Волочковой про ее отношение к алкоголю

«Делюсь придуманным мной освежающим напитком. Вода с огурцом и арбузом. Прекрасно выводит воду лишнюю из организма.🥬 Всем переживающим за меня и желающим меня спасать непонятно от чего😂 . От успеха и творчества, видимо. 🩰 Хочу сказать. Помогите себе сами.🙏😂 А то многие учат жить успешного человека, а сами почему-то бедные и несчастные🤷‍♀️ Золотые мои, к вашей радости я какое-то время назад решила отказаться и от просекко🥂, которое мне нравится с клубникой. Просто сама приняла решение. Хотя это личное дело каждого человека, что есть, что пить, как жить. Просто мне самой так захотелось . Я готовлю новое шоу. 🩰🎶 Каждый день я тружусь в балетном зале.🩰🦢 А 10-го сентября ждём на спектакле «Балерина в зазеркалье» в Известия-Холл». Этот спектакль по просьбам тех зрителей, которые не попали на эту площадку в прошлый раз по причине переаншлага.🩰🐣 Так что просекко тут ни при чем.😂🥂»