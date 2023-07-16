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ВИДЕО ⟩ «Всем желающим меня спасать непонятно от чего». Новое зявление Волочковой про ее отношение к алкоголю

Limon.ee
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: @volochkova_art

Обычно слова «балерина» и «алкоголь» не встречаются в одном предложении - но не в случае Анастасии Волочковой. Журналисты, поклонники и просто неравнодушные не раз и не два замечали за танцовщицей слабость к напиткам покрепче.

Чего только стоит ее интервью Алене Жигаловой, где артистка говорила заплетающимся языком и хихикала невпопад. Редко кому после такого удавалось сохранить репутацию трезвенника. Пользователи Сети даже заподозрили у Волочковой цирроз печени, что, к счастью, оказалось неправдой.

На все сплетни и критические замечания Анастасия отвечала примерно одно и то же: дескать, да, могу пригубить бокал-другой просекко, потому как я известна, богата, независима и вообще могу себе позволить. Но, как выяснилось, недавно укротительница шпагатов пересмотрела свое отношение к игристому и заменила его на безобидную огуречно-арбузную воду. Об этом танцовщица объявила в запрещенной соцсети.

«Делюсь придуманным мной освежающим напитком. Вода с огурцом и арбузом. Прекрасно выводит воду лишнюю из организма.🥬 Всем переживающим за меня и желающим меня спасать непонятно от чего😂 . От успеха и творчества, видимо. 🩰 Хочу сказать. Помогите себе сами.🙏😂 А то многие учат жить успешного человека, а сами почему-то бедные и несчастные🤷‍♀️ Золотые мои, к вашей радости я какое-то время назад решила отказаться и от просекко🥂, которое мне нравится с клубникой. Просто сама приняла решение. Хотя это личное дело каждого человека, что есть, что пить, как жить. Просто мне самой так захотелось . Я готовлю новое шоу. 🩰🎶 Каждый день я тружусь в балетном зале.🩰🦢 А 10-го сентября ждём на спектакле «Балерина в зазеркалье» в Известия-Холл». Этот спектакль по просьбам тех зрителей, которые не попали на эту площадку в прошлый раз по причине переаншлага.🩰🐣 Так что просекко тут ни при чем.😂🥂»

Что ж, мы приятно удивлены неожиданным решением танцовщицы. И дело даже не в сплетнях про зависимость - просто мы всегда за ЗОЖ: на всякий, что называется, случай. Кстати, не подтолкнул ли Анастасию на прямую дорожку детокса ее новый молодой приятель, который не так давно страстно поцеловал артистку прямо на сцене?

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