ВИДЕО ⟩ Горячие парни в мокрых от жары футболках: только посмотрите, что происходило на Днях моря в Таллинне

Людей в эти выходные в Летной гавани, Ноблесснере и Круизом терминале было предостаточно, а все потому, что в Таллинне проходят Дни моря. Однако ни одними морскими днями эти выходные едины: в этом году впервые в эстонской столице проходит фестиваль уличных видов спорта и культуры Ghetto Games.

Несколько площадок для баскетбола, зона футбола, танцевальный ринг – команды любителей и профессионалов собрались на свежем воздухе провести свои выходные с пользой, посоревноваться и получить настоящее удовольствие от спортивного азарта.

Раймондс Елбакянс, организатор и идейный вдохновитель Ghetto Games рассказал, что очень горд не только быть сегодня в Таллинне, но и стать частью большого морского праздника. Команда Ghetto Games счастлива нести в массы спорт, и благодарна, что город пошел им на встречу и помог в организации и популяризации фестиваля, ведь подобные инициативы – отличный вариант не только здорово провести время, но и посоревноваться с командами из разных стран. В этом году на спортивной арене фестиваля представлены команды из Литвы, Финляндии, Эстонии, Латвии, Великобритании и Америки.