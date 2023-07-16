Гороскоп на 16 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Близнецы

День пройдет спокойно, если Близнецы не станут суетиться и откажутся от идеи немедленно реализовать все посетившие их в последнее время идеи. Благоразумие, осмотрительность и осторожность непременно будут достойно вознаграждены. На улучшение финансового положения могут рассчитывать те, кто в последнее время занимался утомительной работой и трудился, не покладая рук.

Звезды зовут Близнецов в путь - в домашней обстановке представители данного знака едва ли будут чувствовать себя уютно и комфортно. В компании друзей вы отлично проведете время, если будете держаться подальше от увеселительных заведений с сомнительной репутацией.

Рак

Удачный день для общения, проведения деловых переговоров, встреч с потенциальными партнерами и инвесторами. Раки настроены позитивно, и окружающие наверняка заметят это. Будьте готовы к повышенному вниманию и постарайтесь использовать его себе на благо. Звезды советуют не испытывать терпение любимого человека, не давать ему поводов для ревности или обид: ваша погруженность в собственные дела может быть неверно истолкована.

День связан с поиском новых идей и получением важной информации, которой вы вскоре найдете достойное применение. Прислушивайтесь к советам старших друзей и родственников - их жизненный опыт будет вам полезен.

Лев