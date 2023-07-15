Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с журналистом и медиаменеджером Сергеем Николаевичем рассуждала о том, как артисту прославиться на Западе. Она не стала скрывать, что для этого там надо жить, делится RusTVNET.
ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле о советском времени: «Мы были как животные»
В очередной раз звезда объяснила, почему не любит советское время.
«Почему я не люблю советское время, СССР? Почему я все это не люблю? Мы были как животные, которые были всегда видны на Западе», - сказала Лайма Вайкуле,
добавив, что на Западе всех советских людей воспринимали как русских.
«Советский человек всегда был виден... Они старались всех людей сделать равными и запуганными», - резюмировала она.
Напомним, 26 июля впервые в Латвии выступит балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet, который представит танцевальный спектакль «Шкаф». Кроме того, в фестивале примут участие такие артисты, как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.
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