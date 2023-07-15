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45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи

Limon.ee
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Скриншот из Инстаграма Брайана Джонсона.
Скриншот из Инстаграма Брайана Джонсона. Фото: Postimees

45-летний американский миллиардер Брайан Джонсон, который переливал себе кровь своего 17-летнего сына для омоложения, а свою отдавал для переливания 70-летнему отцу, отказался от этой практики, делится Гордон

Об этом он заявил в Twitter, отметив, что метод себя не оправдал.

«Оценка биомаркеров не выявила преимуществ. Обмен молодой плазмы может быть полезен для биологически более старшего населения или при определенных состояниях. В моем случае не накладываются преимущества поверх моих существующих вмешательств. Многообещающими являются альтернативные методы плазмафереза или фракций молодой плазмы. Результаты моего отца еще ожидаются», - написал он.

До того, как вливать себе кровь 17-летнего сына, 45-летний американец пользовался услугами молодого анонимного донора, тщательно проверив его, чтобы убедиться, что человек имеет идеальный индекс массы тела, ведет здоровый образ жизни и ничем не болеет.

Джонсон верил, что кровь молодых людей поможет ему омолодиться.

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