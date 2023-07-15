Единственный концерт в странах Балтии: билеты на Макса Коржа почти все распроданы

29 июля на стадионе «Даугава» с большим концертом выступит популярный белорусский певец Макс Корж, сообщает портал balticevents.info.
Организаторы концерта беспокоятся за местных жителей, которые могут не попасть на мероприятие, так как на концерт едет тысячи поклонников из-за рубежа.
«На сегодняшний день не осталось практически ни одного сидячего места. Мы не верили, но Корж заставил в это поверить и все сводится к тому, что будет продан весь стадион "Даугава". А это более 35 тысяч человек. Мы всячески пытаемся расширить стоячую зону насколько это возможно», - рассказал один из представителей организаторской компании «Party Pa».
Концерт Коржа традиционно посетят гости из Украины, Беларуси, Польши, Испании, Франции, Великобритании и других стран. Организаторы концерта сообщили, что ажиотаж вокруг мероприятия возрастает с каждым днём и концерт всегда стоит на первом месте в топе продаж.
«Это будет настоящее шоу. В данный момент мы всеми силами собираем пиротехнику, свет и звук из множества стран Европы, чтобы воплотить то, что задумала команда Макса Коржа», - рассказывает представитель технического отдела концерта. «Для такой большой площадки нужно большое количество фейерверков, пиротехники, дымовых установок и множества различных технических составляющих, которые почувствует каждый гость концерта во всех зонах».
На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также новые работы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Билеты на концерт доступны на официальной странице мероприятия www.korzhriga.lv.