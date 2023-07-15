Эстонский миллионер Кристо Кяэрманн стал жертвой клеветы

В Facebook можно прочитать о том, что Урмас Вайно стал миллионером, раскрыт «секрет» Каи Каллас и о «новом проекте» Кристо Кяэрманна, пишет Elu24.
В Facebook распространяются такие «сенсации», как «Миллионер Кристо Кяэрманн вернется в Эстонию со своим новым проектом» и «Банк Эстонии подает в суд на Урмаса Вайно за комментарии, сделанные им в прямом эфире».
Однако это ловкая фальсификация, в которой участвуют несколько изданий, таких как ERR и Õhtuleht. А делается это для того, чтобы сделать мистификацию более правдоподобной и тем самым заманить людей в сомнительную инвестиционную схему.
Например, в статье «БОЛЬШАЯ НОВОСТЬ: Миллионер Кристо Кяэрманн возвращается в Эстонию со своим новым проектом» содержатся ссылки, нажимая на которые, предлагаются выгодные инвестиционные возможности.
Однако «статья» написана особенно пикантно:
«Недавно он [Кристо Кяэрманн] выступил на канале ETV и объявил о новой "дыре богатства в законе", которая, по его словам, сделает каждого миллионером за 3-4 месяца. Кяэрманн призвал всех жителей Эстонии воспользоваться этой прекрасной возможностью, пока крупные банки не закрыли ее окончательно», - говорится в новостном сообщении, в котором также приводятся скриншоты якобы имеющейся у Кяэрманна выписки со счета. «Никогда еще у нас не было такой замечательной возможности, которой могут легко воспользоваться обычные люди, чтобы заработать большие деньги за короткое время», - призывают читателей перейти по ссылкам.
Господин по имени Вейко тоже перешел по этой ссылке.
«Когда я в первый раз нажал на ссылку, чтобы посмотреть, о чем идет речь, я ввел свое имя, номер телефона и адрес электронной почты для регистрации», - рассказывает редакции Вейко, который едва не стал жертвой аферы. «Поскольку меня попросили предоставить более подробную информацию и внести 2 500 евро в качестве первой инвестиции, я не стал продолжать, но, тем не менее, почти сразу же мне позвонили, причем на русском языке».
Так, через несколько минут после ввода своего номера телефона Вейко начал получать телефонные звонки. «Я сообщил им, что не хочу получать их предложения и не хочу продолжать разговор. А они продолжали звонить и утверждать, что если я уже зарегистрировался, то должен инвестировать», - вспоминает Вейко. Он заблокировал номер, но это не остановило лавину звонков. «Потом они стали опять звонить, но номера уже содержали латвийские и британские коды...»
Специалист по рекламе отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителя (ДЗПП) и технического надзора Диана Линтс, ранее уже комментировала, что в соответствии с Законом о рекламе в таких сообщениях не допускается упоминание лица, использование его голоса, изображения и др. без предварительного письменного согласия этого человека.
Если нарушение происходит в социальных сетях, она рекомендует сообщать об этом владельцу платформы. Однако Линтс признается, что в случаях, когда реклама была размещена оператором из третьей страны, у них, к сожалению, руки связаны, разве что им удастся совместно с провайдером платформы (например, Facebook) удалить рекламу.
Специалист коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак отметила, что использование личности известных эстонцев - это проблема, которая в настоящее время выходит на первый план. «Если человек обнаружил себя там, стоит обратиться в интернет-полицию, которая с помощью CERT-EE может помочь удалить подобные лже-новости и сообщить о таких аккаунтах и рекламе», - поделилась она предложениями.