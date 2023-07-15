Эстонский миллионер Кристо Кяэрманн стал жертвой клеветы

Так, через несколько минут после ввода своего номера телефона Вейко начал получать телефонные звонки. «Я сообщил им, что не хочу получать их предложения и не хочу продолжать разговор. А они продолжали звонить и утверждать, что если я уже зарегистрировался, то должен инвестировать», - вспоминает Вейко. Он заблокировал номер, но это не остановило лавину звонков. «Потом они стали опять звонить, но номера уже содержали латвийские и британские коды...»

Специалист по рекламе отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителя (ДЗПП) и технического надзора Диана Линтс, ранее уже комментировала, что в соответствии с Законом о рекламе в таких сообщениях не допускается упоминание лица, использование его голоса, изображения и др. без предварительного письменного согласия этого человека.

Если нарушение происходит в социальных сетях, она рекомендует сообщать об этом владельцу платформы. Однако Линтс признается, что в случаях, когда реклама была размещена оператором из третьей страны, у них, к сожалению, руки связаны, разве что им удастся совместно с провайдером платформы (например, Facebook) удалить рекламу.

Специалист коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак отметила, что использование личности известных эстонцев - это проблема, которая в настоящее время выходит на первый план. «Если человек обнаружил себя там, стоит обратиться в интернет-полицию, которая с помощью CERT-EE может помочь удалить подобные лже-новости и сообщить о таких аккаунтах и рекламе», - поделилась она предложениями.