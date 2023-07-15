Полиция задержала подозреваемую в отравлении внука Роберта Де Ниро

Полиция задержала подозреваемую в отравлении 19-летнего внука американского актера Роберта Де Ниро. Об этом пишет New York Post.

20-летнюю Софию Хейли Маркс обвиняют в продаже наркотиков Леандро Де Ниро Родригесу незадолго до того, как его нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке в начале июля 2023 года.

Маркс по прозвищу «Принцесса Перкосет» была арестована около 18:00 13 июля. Девушке выдвинули обвинения в распространении наркотиков, а следователи проводят обыск в ее доме.

Бездыханное тело 19-летнего внука Роберта Де Ниро нашли в кресле возле белого порошка в однокомнатной квартире стоимостью 950 000 долларов на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Источник в полиции сообщил, что вещество было найдено возле его тела, и не было никаких признаков травмы. Парня нашел друг, который не получал от него никакой информации несколько дней.