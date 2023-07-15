Гибель «Титана»: Джеймс Кэмерон может экранизировать крушение батискафа у обломков «Титаника»

Трагедия с субмариной «Титан» компании OceanGate, которая погрузилась на дно Атлантического океана, чтобы пять человек на ее борту могли посмотреть на обломки «Титаника», но так и не всплыла, шокировала весь мир. Теперь же один из самых успешных режиссеров планеты Джеймс Кэмерон, снявший фильм-катастрофу о крушении легендарного лайнера, на который так хотели посмотреть погибшие на субмарине люди, может экранизировать и эту историю, пишет The Sun.

По словам инсайдеров, крупная стриминговая платформа обратилась к Джеймсу с предложением о постановке драматического сериала.

«Катастрофа "Титана" уже рассматривается как масштабный сериал для одного из крупнейших в мире стримеров, и Джеймс является первым кандидатом на пост режиссера. Это тема, близкая его сердцу. Он рассказал историю "Титаника", принесшего ему три "Оскара", с такой сострадательностью, что для него это кажется естественным шагом. Отслеживание шагов тех, кто находился на борту "Титана", - это масштабное мероприятие, но на это потребуется много времени, денег и ресурсов», - рассказал журналистам источник.

Кэмерон является действующим членом сообщества дайверов. Американец 33 раза погружался на дно океана, где лежат останки лайнера, прежде чем воплотить его трагическую историю на большом экране. Кроме того, в мире он считается одним из признанных глубоководных экспертов.