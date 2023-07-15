Команда Джонни Деппа опровергла фейковую новость о поездке актера в Россию

Американский актер и музыкант Джонни Депп не планирует в ближайшее время посещать Россию. Новость о возможном визите 60-летней кинозвезды оказалась очередным фейком российских пропагандистов, сообщает Ivona.
Поводом для слухов стал ролик с Деппом, снятый для мирового проката французского фильма «Жанна Дюбарри». В видео актер просит зрителей «беречь себя» и обещает «встречу».
Официальный представитель Джонни, продюсер Стивен Дойтерс прокомментировал скандал в Twitter. Он опроверг слухи о том, что Депп намерен посетить Россию.
Nope. It was a video made for the global release of the film. And there will be no visits to Russia.— Stephen Deuters (@sunstroke_house) July 13, 2023
«Это не правда. Это было видео, снятое для мирового проката фильма. И никаких визитов в Россию не будет», - написал Дойтерс.