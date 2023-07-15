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Команда Джонни Деппа опровергла фейковую новость о поездке актера в Россию

Limon.ee
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Джонни Депп на Каннском фестивале.
Джонни Депп на Каннском фестивале. Фото: Rocco Spaziani

Американский актер и музыкант Джонни Депп не планирует в ближайшее время посещать Россию. Новость о возможном визите 60-летней кинозвезды оказалась очередным фейком российских пропагандистов, сообщает Ivona.

Поводом для слухов стал ролик с Деппом, снятый для мирового проката французского фильма «Жанна Дюбарри». В видео актер просит зрителей «беречь себя» и обещает «встречу».

Официальный представитель Джонни, продюсер Стив​ен Дойтерс прокомментировал скандал в Twitter. Он опроверг слухи о том, что Депп намерен посетить Россию.

«Это не правда. Это было видео, снятое для мирового проката фильма. И никаких визитов в Россию не будет», - написал Дойтерс.

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