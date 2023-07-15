«Следы от операции прячутся»: эксперт рассказала, какие изменения во внешности могла сделать Лада Дэнс

«В ходе этой операции брови приподнимаются выше, а взгляд становится более открытым. При этом появляется эффект лисьих глаз. Следы от операции прячутся в зоне волосистой части головы и не видны обывателю, поэтому многие смело уверяют в естественности своей красоты», - отметила хирург.