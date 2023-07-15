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«Следы от операции прячутся»: эксперт рассказала, какие изменения во внешности могла сделать Лада Дэнс

Limon.ee
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Лада Дэнс. Скриншот из Инстаграм.
Лада Дэнс. Скриншот из Инстаграм. Фото: Postimees

Стало известно, какие операции делала исполнительница Лада Дэнс. Пластический хирург Мария Ситникова оценила изменения во внешности певицы.

Специалист сообщила, что артистка совершила операцию и добилась эффекта «лисьих глаз».

«В ходе этой операции брови приподнимаются выше, а взгляд становится более открытым. При этом появляется эффект лисьих глаз. Следы от операции прячутся в зоне волосистой части головы и не видны обывателю, поэтому многие смело уверяют в естественности своей красоты», - отметила хирург.

Специалист пришла к выводу, что 56-летняя Лада Дэнс прибегала к броулифтингу.

«Это операция, в ходе которой удаляются избытки кожи верхних и нижних век, а также жировые грыжи, формирующие мешки под глазами. Блефаропластику нередко совмещают с броулифтингом», - добавила эксперт в беседе с passion.ru.

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