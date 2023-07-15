ВИДЕО ⟩ Вслед за новой «Русалочкой» от Disney кастинг-скандал постиг «Белоснежку»

Главную роль играет молодая звезда мюзиклов Рэйчел Зеглер, которая не устроила часть зрителей тем, что ее кожа недостаточно белая для такого персонажа. Второй скандал был связан с актером Питером Динклэйджем, который выступил против того, чтобы на роль семи гномов набирали карликов.

На днях эта тема продолжилась: издание The Daily Mail опубликовало фото и видео со съемочной площадки, на котором Белоснежнка и семеро ее друзей весело идут по полю. «Гномов» отыгрывают шесть мужчин и одна женщина. Трое из них - темнокожие. И один - карлик.

Представители консервативных западных СМИ подняли шум в Twitter вокруг этих кадров, назвав это «шуткой» и «нелепостью» от Disney. «Цветными» актерами уже никого не удивишь, но что за странная толерантность с одним карликом и одной темнокожей женщиной? Представители консервативных западных СМИ подняли шум в Twitter вокруг этих кадров, назвав это «шуткой» и «нелепостью» от Disney. «Цветными» актерами уже никого не удивишь, но что за странная толерантность с одним карликом и одной темнокожей женщиной?