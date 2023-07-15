Лайма Вайкуле о вокальных данных певца SHAMAN: «Ничего не пережил, орет себе – и все»

Лайма Вайкуле готовится к предстоящему фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который соберет многих известных исполнителей. Говорят, что на концерт собралась даже Алла Борисовна.

Накануне масштабного события Лайма порассуждала о силе вокала, попутно пройдясь по певцу SHAMAN. «Что касается популярной музыки, для меня главное - чувственность, какое-то электричество. Вот Эми Уайнхаус, она же не кричала, но душу просто разрывала. Тина Тернер… У них всех есть свое я. Ты точно видишь, что этот человек, он такой один. Звук, подача, характер, жизнь артиста, его переживания - там все это есть. Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе - и все. Я всегда говорю, музыка - не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту…» - говорила она в интервью латвийским журналистам.

Лайма также прокомментировала трансформации в имидже 50-летнего Сергея Шнурова. Певица заявила, что артист, который являлся бунтарем, изменился не в лучшую сторону. По мнению звезды, музыкант использовал образ хулигана для обретения славы.

«Да ну его! Я не была его поклонницей. Как сегодня оказалось, он это делал, чтобы быть популярным и сделать что-то не так, как все. Мы видим, оглядываясь, как он начинал и как он заканчивает… Никакого уважения», - сказала Вайкуле.

У исполнительницы также спросили, были ли у нее мысли позвать на свой фестиваль Илью Лагутенко. «Вот куда он делся? Я знаю дом, где он живет в Юрмале. Но сейчас его нет. Я бы с удовольствием позвала, если у него есть свое отношение к сегодняшнему дню», - ответила артистка.