Гороскоп на 15 июля для всех знаков Зодиака

Лев

Львам следует быть осторожнее в общении - этот день потребует разборчивости в контактах, особенно если речь идет о долгосрочном профессиональном сотрудничестве. Избегайте конфликтов с руководством, на любых встречах старайтесь больше слушать, чем говорить. Нежелательно обсуждать свои планы и намерения, искать единомышленников; но совместная работа с теми, кто проявит инициативу и предложит вам свою поддержку, может быть вполне плодотворной.

В остальном день благоприятен, позитивные тенденции сильны. Перемены к лучшему вероятны в личной жизни, острая интуиция подскажет вам, как следует действовать, чтобы избежать разногласий и споров с близкими людьми.

Дева

Дев ожидает вполне удачный день. Единственная сфера, в которой ощущается влияние негативных тенденций - финансы. Вам следует быть осмотрительнее и воздерживаться от ненужных расходов, этого будет достаточно, чтобы избежать проблем. Очень удачный день с точки зрения профессионального сотрудничества, ваши успехи могут быть очень значительными и наверняка не останутся незамеченными.

Высок жизненный потенциал, вы полны сил и энергии, не можете пожаловаться на недостаток интересных идей. Родственники будут искренне рады общению с вами - будьте готовы поделиться положительными эмоциями. Многих представителей знака ожидают приятные романтические признания.

Весы