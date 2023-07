ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рыдали даже взрослые мужчины: смотрите, что творилось на концерте красавчика Калума Скотта в Таллинне

Мировое турне Bridges World Tour в Эстонии знаменовало выход второго альбома артиста - Bridges. По словам Скотта, в песни второго альбома он вложил свои самые личные переживания, чтобы помочь слушателям отождествить себя с темами песен и таким образом проработать свои чувства. В альбом вошли такие композиции, как минималистичная фортепианная баллада Biblical, написанная Джеймсом Бэй, триумфальная Rise, которая вдохновляет на позитив и мотивацию продолжать борьбу, и If You Ever Change Your Mind, необычайно бодрящее размышление о разрушенных любовных отношениях. По словам Скотта, самая приятная часть его работы как певца - это исполнение значимых песен на концертах и наблюдение за тем, что эти истории значат для поклонников.