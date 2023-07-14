ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рыдали даже взрослые мужчины: смотрите, что творилось на концерте красавчика Калума Скотта в Таллинне

Мероприятие проходило на территории концертной площадки Noblessneri Valukoda - и уже на входе большими буквами было написано, что в 19:00 концерт Калума Скотта не начнется, сначала сбор гостей, в 20:00 разогрев от певицы Ингер, которая, кстати, незадолго до выхода на сцену наслаждалась гамбургерами в ресторане неподалеку, а уже потом и сладкое - Калум Скотт, который вышел секунда в секунду, в 21:00, как это и было заявлено на входе.

Артист в течение полуторачасового концерта активно общался с публикой, много говорил, рассказывал жизненные истории, например, об отношениях со своим отцом и матерью. Несмотря на то, что большинству гостей все монологи артиста казались очень трогательными, в какой-то момент хотелось сказать артисту - «Стоп, хватит, ты не на приеме у психолога, не нужно весь вечер изливать душу». С трудом верится, что у звезды такой величины, у которой миллионы поклонников по всему миру, есть повод для грусти и печали. Хотя, как показывает практики, такое бывает часто, и далеко не все звезды откровенно говорят со своим зрителем.

Главный посыл всего концерта заключается в том, чтобы у каждого в мире была возможность любить того, кого он хочет, и заниматься тем, чем он желает. Все мысли артиста сводились именно к этому. Иногда он еще взбадривал толпу, пытаясь поприветствовать собравшихся на эстонском.

Мировое турне Bridges World Tour в Эстонии знаменовало выход второго альбома артиста - Bridges. По словам Скотта, в песни второго альбома он вложил свои самые личные переживания, чтобы помочь слушателям отождествить себя с темами песен и таким образом проработать свои чувства. В альбом вошли такие композиции, как минималистичная фортепианная баллада Biblical, написанная Джеймсом Бэй, триумфальная Rise, которая вдохновляет на позитив и мотивацию продолжать борьбу, и If You Ever Change Your Mind, необычайно бодрящее размышление о разрушенных любовных отношениях. По словам Скотта, самая приятная часть его работы как певца - это исполнение значимых песен на концертах и наблюдение за тем, что эти истории значат для поклонников.