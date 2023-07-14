Limon LIVE ⟩ Хореограф из Кохтла-Ярве Айникки Сеппар рассказала, чем привлекателен их регион и чего не хватает в городе

В Таллинн гостья нашего шоу ехала в тишине. «Наедине со своими мыслями, потому что это очень редко, когда остаешься один на один с ними в тишине», - сказала Айникки Сеппар.

- Как поживает Ида-Вирумаа?

- В последнее время очень много людей, инвесторов, гостей, как-то Ида-Вирумаа становится популярен. В новостях все время говорят, что к нам пришли инвесторы, и сейчас будут это строить и то.

- Что бы вы хотели, чтобы у вас построили? Чего не хватает простым жителям Кохтла-Ярве?

- Наверное, как молодой человек, я ждала бы универ, который привлек бы молодежь сюда. Мне бы хотелось больше молодежи, которая обучалась чему-то. Мне кажется, Нарва развивается в этом плане, а мы - нет.

- А спа-центров и клубов у вас хватает?

- Мы самый богатый на спа-центры регион, лучше нет. Нарва-Йыэсуу - прекрасное место для этого, с транспортом всё хорошо. Каждому месту что-то свое.

Айникки Сеппар прожила несколько лет в Вильянди, там есть академия культуры. «Там переизбыток этой молодежи, каждый день что-то происходит, каждую секунду, ты сам не успеваешь следить за всем. Быть может, в родном городе мне этого не хватает. Молодежь есть, активная молодежь есть, но мне ее маловато», - говорит хореограф.