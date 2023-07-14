Гостьей праздничного выпуска Limon LIVE, посвященного 12-летию портала Limon.ee, стала хореограф танцевальной студии Viis Tähte из Кохтла-Ярве Айникки Сеппар. В эфир к солнечным ведущим Светлане Карабут и Эдгару Гергелю она ворвалась практически сразу с дороги. Во время прямого эфира в Старом городе мы смогли поговорить об успехах танцоров из Ида-Вирумаа.
Limon LIVE ⟩ Хореограф из Кохтла-Ярве Айникки Сеппар рассказала, чем привлекателен их регион и чего не хватает в городе
В Таллинн гостья нашего шоу ехала в тишине. «Наедине со своими мыслями, потому что это очень редко, когда остаешься один на один с ними в тишине», - сказала Айникки Сеппар.
- Как поживает Ида-Вирумаа?
- В последнее время очень много людей, инвесторов, гостей, как-то Ида-Вирумаа становится популярен. В новостях все время говорят, что к нам пришли инвесторы, и сейчас будут это строить и то.
- Что бы вы хотели, чтобы у вас построили? Чего не хватает простым жителям Кохтла-Ярве?
- Наверное, как молодой человек, я ждала бы универ, который привлек бы молодежь сюда. Мне бы хотелось больше молодежи, которая обучалась чему-то. Мне кажется, Нарва развивается в этом плане, а мы - нет.
- А спа-центров и клубов у вас хватает?
- Мы самый богатый на спа-центры регион, лучше нет. Нарва-Йыэсуу - прекрасное место для этого, с транспортом всё хорошо. Каждому месту что-то свое.
Айникки Сеппар прожила несколько лет в Вильянди, там есть академия культуры. «Там переизбыток этой молодежи, каждый день что-то происходит, каждую секунду, ты сам не успеваешь следить за всем. Быть может, в родном городе мне этого не хватает. Молодежь есть, активная молодежь есть, но мне ее маловато», - говорит хореограф.
- Это так интересно, ты родилась в городе Кохтла-Ярве, потом уехала учиться в Вильянди, а потом всё равно вернулась в Кохтла-Ярве. Именно в родной город. Чем был этот выбор обоснован?
- Мне кажется, что Кохтла-Ярве - очень танцующий город, может, из-за того, что мы очень маленький город. В большой городе и так много талантливых людей, они все рвутся в большие города, чтобы показать свое я, доказать кому-то что-то. Я очень рада тому, что у меня есть возможность что-то крутое делать в своем городе.
- Как вам удается из детей делать прямо звезд Ида-Вирумаа?
- Наверное, это ценности, которые подарили мне родители, которые я хочу развить в каждом ребенке, молодежи. Для меня танцы - это возможность развивать личность в каждом.
- Ваш недавний праздничный концерт прошел с аншлагом. Это как-то в культуре региона - поддерживать, болеть, сопереживать? А не так, что вы отдали своего ребенка, чем-то он занимается, а я не приду на отчетный концерт.
- Всему надо людей обучать. Аншлаг - для меня самое большое удивление этого концерта. Столько людей пришло поддержать и посмотреть на творчество детей - это круто. Поддерживать - это из конкурса в конкурс обучение родителей. Показывать детям и родителям, как надо поддерживать друг друга. У нас есть костяк родителей, которые всегда ездят с нами с флагами. Дети знают, что поддержка есть в зале.
- А сами родители не хотят заняться танцами?
- У нас есть в Доме культуры еще коллектив, они занимаются со взрослыми, у них есть класс. Возможно, когда пройдет какое-то количество времени, я еще веду бальные танцы, там есть взрослые пары. При студии - пока нет, нехватка времени, очень много детей.
По словам Айникки Сеппар, у них очень талантливые педагоги, которые вдохновляют детей. В этом регионе очень сильные танцевальные студии.
Ведущие Эдгар и Света задали вопросы из шляпы для нашей гостьи. Она смогла на них ответить. Сначала мы спросили, сколько зрителей просмотрели самый популярный выпуск Limon LIVE в первом сезоне, а потом поинтересовались у Айникки, знает ли она, с кем из перечисленным знаменитостей мы никогда не встречались.
Весной 2023 года в небольшом городе Эльва впервые в Эстонии прошла танцевальная олимпиада, организатором которой стала танцевальная школа из Пыльва Meie Stuudio под руководством Андре Лайне. Шестьдесят воспитанников ансамбля Viis Tähte из Кохтла-Ярвеского центра культуры рискнули показать свои умения - и заработали семь золотых, десять серебряных и три бронзовые награды.
Ребята и их наставники уверяют, что ехали не за наградами, хотели просто проверить свои силы - это первый в новом году конкурс. Результат - привезли домой 20 кубков - доказал, что уровень подготовки у кохтла-ярвеских танцоров по-прежнему высокий.
Смотрите выпуск Limon LIVE с Айникки Сеппар на портале Limon.ee!