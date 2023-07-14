УБИЙСТВО ТРАНС-ЖЕНЩИНЫ В СТАРОМ ГОРОДЕ ⟩ Решение суда: Кирилл Лукин надолго отправится за решетку

Харьюский уездный суд в пятницу утром, 14 июля, приговорил убившего транс-женщину Сабрину (37) в съемных апартаментах в Старом городе Таллинна, к 12 годам тюрьмы. Это страшное преступление было совершено летом 2022 года. «Нанес не менее 30 ножевых ранений, 9 из которых опасны для жизни, оставил жертву в луже крови, не позвал на помощь и не оказал помощи», - судья закончила вынесение приговора.
Спустя год после совершения тяжкого преступления в зале заседания зачитали приговор Кириллу Лукину (24). После вступительной формальной части с вынесением приговора и назначением штрафов, от судьи последовало короткое объяснение решения. Было доказано, что убитая Сабрина ничего незаконного в отношении Лукина не сделала: она не проявляла агрессии, не оскорбляла и не провоцировала Лукина. Однако факт того, что Сабрина оказалась трансгендерной женщиной, стал неприятным Лукину. Открытие вызвало у него негативные эмоции и привело к ярости.
Суд назначил среднюю меру наказания, поскольку неоднократно нанесенные удары в голову, тело, ноги и грудную клетку, в том числе кулаком, свидетельствуют о жестоком убийстве: «Жертва была на полу. Лукин вымыл руки и ушел, оставив жертву в луже крови. Не позвал на помощь и не оказал помощи».
Суд также постановил частично удовлетворить гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, поданный вместе с обвинительным заключением, и обязать Кирилла Лукина выплатить в пользу потерпевшего 1955 евро. Кроме того, Лукина обязали выплатить государству издержки, связанные с судебным разбирательством, в размере 8653,31 евро.
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в окружном суде в течение 30 дней.
В отношении другого лица, обвиняемого в не сообщении о преступлении, суд 25.04.2023 по ходатайству прокурора принял решение о прекращении производства, поскольку его деяние не является тяжким преступлением и отсутствует общественный интерес.
Старший прокурор Келли Круусимяги также дала свой комментарий:
«По мнению прокуратуры, и место преступления, и тот факт, что обвиняемый покинул место преступления, вымыл руки и пожелал вернуться на место, чтобы уничтожить следы преступления, свидетельствуют о том, что он действовал осознанно и надеялся, что преступление и его исполнитель останутся неустановленными. Суд согласился с доводами обвинения, и маловероятно, что обвинение будет оспаривать это решение.
Пенитенциарный кодекс Эстонии защищает человеческую жизнь, и прокуратура пришла к выводу, что в данном деле не было обстоятельств, оправдывающих убийство. Каждая человеческая жизнь бесценна, каждое убийство - это трагедия, и каждая безвременная утрата тяжела для близких жертвы. Правоохранительные органы не могут вернуть человеческую жизнь, но мы будем стоять за то, чтобы преступник понес заслуженное наказание. Таким образом, мы также можем помочь восстановить душевное спокойствие близких».
Подробности убийства
37-летнюю Сабрину, транс-женщину ямайского происхождения, убили в съемных апартаментах на Ратушной площади в Таллинне 9 июля 2022 года. Друг и родственница Сабрины, родившейся на карибском острове, помнят ее как чрезвычайно любящую путешествия женщину и утверждают, что Сабрина была в Эстонии с целью отпуска.
9 июля 2022 года некоторые СМИ Эстонии опубликовали новость о том, что в съемной квартире в Старом городе обнаружено тело 37-летнего мужчины со следами насилия.
Позже выяснилось, что речь идет о трансгендерной женщине. В социальных сетях начались дебаты о том, как должен был определяться пол убитой и не была ли искажена гендерная идентичность убитой.
Кармен Турк, адвокат, специализирующийся на правах человека, представляющая клиентов в Европейском суде по правам человека, сказала, что пол убитого следует определять так, как он определял себя.