Новолуние эмоционального шторма в Раке 17 июля: опустошить себя, чтобы наполниться вновь

Самый непростой день года, когда на небе начнет формироваться «Большой крест», а Вселенная предлагает каждому начать что-то с чистого листа. Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает wday.ru, что принесет новолуние всем нам.
Новолуние в Раке - это всегда один из самых важных дней года, потому что этот знак отвечает за фундамент нашей жизни. Рак управляет нашим жильем, семьей, а также базой, на которой выстраивается наша личность. В психологическом плане новолуние всегда означает рождение нового цикла, какое-то опустошение ради обновления, а в Раке это всегда связано с какой-то семейно-родовой ситуацией.
Получается, что новолуние задаст важные вопросы, которые будут касаться основ нашего бытия: с кем и где я хочу жить, чего хочет мое эго и в чем цель моей жизни. В каком-то плане каждый из нас будет словно бы пересматривать ретроспективу своей жизни, анализируя, а туда ли я вообще двигаюсь и как стоит выстроить свою семью.
В этот раз, 17 июля, новолуние будет максимально непростым, ведь оно формируется на точном вхождении Кармических точек Раху и Кету в знаки Овен и Весы. Ирония судьбы в том, что и эти знаки отвечают за фундаментальные основы жизни - за наше эго и отношения в паре. Это значит, что случится скопление огромного энергетического напряжения, которое придется выразить в виде какого-то поступка или принятия решения, которое может быть связано с чем-то кардинально новым для вас. Например, увольнение, свадьба, развод, беременность или рождение ребенка, переезд, звонок важному человеку, разговор о чем-то максимально судьбоносным - все это реально случится к 17-18 июля.
В более приземленном формате новолуние в Раке конечно же принесет новый цикл в семье каждого человека. Например, покупку или продажу квартиры, брак или развод, рождение или уход члена семьи, а может переезд или возвращение в родные края.
Надо помнить, что Рак - один из самых эмоциональных знаков Зодиака, поэтому 17-18 июля могут стать действительно непростыми днями с точки зрения контроля своих чувств. Сначала вы можете испытать опустошение, как перед цунами, когда вода отходит далеко от берега. А затем наступит девятый вал - погружение в откровения внутри себя. Через эти переживания может прийти настоящее наполнение тем, что действительно важно для вас!
Само Новолуние происходит в 25 градусе Рака, который отвечает за восстановление сил и открытие своих истинных чувств. Поэтому 17 июля будет глубоко интуитивный день, когда нужно опираться не на логику, а на свои ощущения. Тепло или холодно? Радостно или грустно? Здесь меня любят или не принимают? Искренность и честность с самим собой позволит принять правильное решение, результат которого вы получите на полнолунии в Раке 27 декабря 2023 года.