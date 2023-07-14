Новолуние эмоционального шторма в Раке 17 июля: опустошить себя, чтобы наполниться вновь

Новолуние в Раке - это всегда один из самых важных дней года, потому что этот знак отвечает за фундамент нашей жизни. Рак управляет нашим жильем, семьей, а также базой, на которой выстраивается наша личность. В психологическом плане новолуние всегда означает рождение нового цикла, какое-то опустошение ради обновления, а в Раке это всегда связано с какой-то семейно-родовой ситуацией.

Получается, что новолуние задаст важные вопросы, которые будут касаться основ нашего бытия: с кем и где я хочу жить, чего хочет мое эго и в чем цель моей жизни. В каком-то плане каждый из нас будет словно бы пересматривать ретроспективу своей жизни, анализируя, а туда ли я вообще двигаюсь и как стоит выстроить свою семью.