Как выглядит роскошная вилла Пугачевой, за которую она платит баснословные деньги

Алла Пугачева с семьей прибыла в Юрмалу несколько дней назад. Для отдыха была арендована одна из самых роскошных вилл побережья – «Марта».

Известно, что общая площадь элитного жилища – более 200 кв. метров. Помимо огромной гостиной, здесь есть пять уютных спален, библиотека, кухня и кинозал, а на территории оформлен сад с камнями. Кроме того, отдыхая на вилле, можно расслабляться в спа-комплексе, плавать в бассейне, париться в турецкой бане, играть в теннис на специально оборудованном корте.

Помимо гаража, имеется здесь и небольшой концертный зал – то, что надо для полноценного времяпрепровождения певицы. Что еще нужно для отдыха в свое удовольствие? Фонтан, зимний сад, оранжерея? Все это тоже здесь имеется.

Фото: Youtube

Внутренние помещения виллы отделаны натуральным деревом вишни и груши, плиткой терракотового оттенка, синим бразильским гранитом. А бассейн, джакузи и баня оформлены настоящей золотой мозаикой.

Даже теннисный корт напоминает скорее дворец, чем спортивную площадку: спроектированный известным архитектором Мейнхардом фон Герканом, он оборудован встроенной звуковой системой и светомузыкой.

Фото: Интернет

Внутренние помещения виллы отделаны натуральным деревом вишни и груши, плиткой терракотового оттенка, синим бразильским гранитом. А бассейн, джакузи и баня оформлены настоящей золотой мозаикой.

Даже теннисный корт напоминает скорее дворец, чем спортивную площадку: спроектированный известным архитектором Мейнхардом фон Герканом, он оборудован встроенной звуковой системой и светомузыкой.

Винтовая лестница Фото: Интернет

Вилла настолько нравится Алле Борисовне, что она, рассказывают, хотела ее купить, однако владелец – олигарх Виктор Красовицкий – запросил слишком высокую сумму.

Столовая Фото: Интернет