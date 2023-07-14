Признавайтесь, делаете так? Три вещи, из-за которых вас могут выселить из отеля

Даже если приветливый сотрудник на ресепшн быстро оформил ваше пребывание, это не значит, что ему что-то помешает так же легко выселить вас из отеля, если вы будете совершать следующие действия.

Вы используете электроприборы, на которые стоит запрет

В большинстве отелей запрещено использовать собственные электроприборы вроде кипятильника, но часто это мало кого останавливает, и очень зря. Правила прописаны не просто так, своим желанием вскипятить воду для кофе, если для этого не предусмотрен чайник в номере, вы подвергаете опасности остальных постояльцев отеля. В лучшем случае вы отделаетесь штрафом, однако в небольших отелях, где хозяин лично следит за порядком, вас могут выселить в тот же день, в который вы заселились.

Вы курите в местах общего пользования

И снова нарушаем. В любом отеле есть места, где вы можете курить — внутри или снаружи отеля, но закуривать в коридорах, в ресторане или же в лобби вы не имеете права. Во-первых, вспоминаем о правилах пожарной безопасности, а, во-вторых, все же задумываемся о других постояльцах, возможно, у кого-то аллергия, а также не стоит забывать о детях в помещении. При таком грубом нарушении порядка вас вполне могут выселить.

Вы прячете домашнее животное