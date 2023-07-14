Признавайтесь, делаете так? Три вещи, из-за которых вас могут выселить из отеля

Не надо так делать, иначе придется искать новую гостиницу прямо на месте
Даже если приветливый сотрудник на ресепшн быстро оформил ваше пребывание, это не значит, что ему что-то помешает так же легко выселить вас из отеля, если вы будете совершать следующие действия.
Вы используете электроприборы, на которые стоит запрет
В большинстве отелей запрещено использовать собственные электроприборы вроде кипятильника, но часто это мало кого останавливает, и очень зря. Правила прописаны не просто так, своим желанием вскипятить воду для кофе, если для этого не предусмотрен чайник в номере, вы подвергаете опасности остальных постояльцев отеля. В лучшем случае вы отделаетесь штрафом, однако в небольших отелях, где хозяин лично следит за порядком, вас могут выселить в тот же день, в который вы заселились.
Вы курите в местах общего пользования
И снова нарушаем. В любом отеле есть места, где вы можете курить — внутри или снаружи отеля, но закуривать в коридорах, в ресторане или же в лобби вы не имеете права. Во-первых, вспоминаем о правилах пожарной безопасности, а, во-вторых, все же задумываемся о других постояльцах, возможно, у кого-то аллергия, а также не стоит забывать о детях в помещении. При таком грубом нарушении порядка вас вполне могут выселить.
Вы прячете домашнее животное
У вас есть маленький пес или кот, которого не с кем оставить? Брать питомца с собой, предварительно не убедившись, что отель позволяет такие вещи, — крайне необдуманный поступок. Даже если животное небольшое и вам кажется, что вы легко спрячете переноску под кровать, не забывайте, что зверь с огромной вероятностью будет издавать звуки, особенно если к вам в дверь постучится горничная. Пес на такое точно среагирует. Да и вы не сможете каждый день незаметно проносить зверя мимо бдительных сотрудников ресепшн.