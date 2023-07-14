Пластический хирург объяснил изменения во внешности Аллы Пугачевой

«Во-первых, с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты – достаточно всего 1 мл препарата, чтобы получить больший объем губ. Однако скорректировать так изящно форму губ только с помощью филлеров невозможно. И это наводит на мысли о втором способе – хирургическом вмешательстве, вариации хейлопластики, которая носит название булхорн. При этом 100%-но утверждать о том, что Алла Борисовна прибегла к хейлопластике невозможно, так как по на фотографиях не видно разрезов, которые могут быть заметны специалисту только при близком осмотре. Помимо коррекции губ булхорн позволяет сократить расстояние между верхней губой и носом – часто с возрастом эта зона подвергается растяжению тканей, пластическая операция помогает подтянуть кожу. После периода реабилитации пациентка уже может прибегнуть к аугментации филлерами», заключил Вдовин.