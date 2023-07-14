Пластический хирург объяснил изменения во внешности Аллы Пугачевой

Добиться подобного результата можно двумя способами
Недавно в сети появилась фотография Примадонны, на которой поклонники заметили увеличенные губы певицы. Пластический хирург Александр Вдовин рассказал WomanHit.ru, прибегала ли Алла Борисовна к эстетическим операциям.
«У Аллы Борисовны красиво выглядит нижняя треть лица, особенно красиво и эстетично смотрится область губ. Визуально кажется, что прибавился объем и была скорректирована форма», – подчеркнул специалист.
Он также отметил, что добиться подобного результата можно двумя способами.
«Во-первых, с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты – достаточно всего 1 мл препарата, чтобы получить больший объем губ. Однако скорректировать так изящно форму губ только с помощью филлеров невозможно. И это наводит на мысли о втором способе – хирургическом вмешательстве, вариации хейлопластики, которая носит название булхорн. При этом 100%-но утверждать о том, что Алла Борисовна прибегла к хейлопластике невозможно, так как по на фотографиях не видно разрезов, которые могут быть заметны специалисту только при близком осмотре. Помимо коррекции губ булхорн позволяет сократить расстояние между верхней губой и носом – часто с возрастом эта зона подвергается растяжению тканей, пластическая операция помогает подтянуть кожу. После периода реабилитации пациентка уже может прибегнуть к аугментации филлерами», заключил Вдовин.