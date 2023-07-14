Круиз для нудистов: женщина показала, как провела отпуск в обнаженном виде

47-летняя Хелен Берриман рассказала, что побывала на корабле для нудистов, пишет tsn.ua.

Вместе с мужем Саймоном она две недели путешествовала по разным странам обнаженная. К слову, на 11 палубах находились 2300 человек.

Жители Бромли, Лондон, отправились в путешествие из Тампы, Флорида и посетили острова Сен-Мартен, Сент-Китс, Антигуа, Теркс и Кайкос, Багамы и Доминиканскую Республику.

«Вы можете быть обнажены где угодно на корабле, за исключением швартовки в определенных портах и если вы хотите войти в любую из официальных столовых», - рассказала она.

Также женщина заметила, что «всеобщий натуристский этикет» просил нудистов брать с собой полотенца, когда они хотят сесть.

Берриман не была поклонницей нудизма, пока в 2015 году не встретила своего мужа, предпочитающего такой образ жизни. Более того, сначала она считала его увлечение обнажением тревожным. «Если он и хотел это сделать, то я просто не хотела это знать», - сказала Хелен.

В конце концов, она решила попробовать себя в натуризме: «Это был момент моего озарения, и я наконец-то поняла, почему Саймону это так понравилось. Я чувствовала себя свободной. Раньше я приравнивала обнажение к сексу и объективации, но теперь мое мнение полностью изменилось».

Прежде чем заняться обнаженным образом жизни, Берриман сражалась с любовью к своему телу, но теперь она принимает свою фигуру. «У меня только одна кожа, и хотя в некоторых местах она свободна, она сидит на мне лучше, чем джинсы», - смеется она и призывает других попробовать натуризм, утверждая, что это опыт, позволяющий чувствовать себя свободным.