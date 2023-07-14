Лена Катина рассказала о тяжелых родах и неожиданном диагнозе

На днях экс-татушка подарила своему супругу, бизнесмену Дмитрию Спиридонову, сына Демьяна. Катина откровенно рассказала о том, как перенесла второе кесарево, необычном имени ребенка и набранном за беременность лишнем весе.
11 июля 38-летняя Лена Катина во второй раз стала мамой — в одной из столичных клиник она родила сына, которого назвали Демьяном. Как выяснилось, не все прошло гладко, но певица была готова к такому повороту событий.
«У меня второе кесарево, первый ребенок появился на свет таким же образом. Поэтому, я бы сказала, что мне было тяжелее физически, но зато морально, конечно, легче – уже знала, к чему готовиться, как это все происходит, - рассказала «СтарХиту» экс-татушка. - Сейчас я нахожусь в процессе восстановления. Конечно, непросто, но ничего – мы через это прошли один раз, пройдем и второй».
Первым новорожденного малыша взял на руки супруг артистки, бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Кстати, имя для наследника выбирал именно он – по словам Лены, любимый «просто всегда хотел сына Демьяна».
«Дима не присутствовал на родах, потому что это все-таки полостная операция – как правило, мужчин туда не пускают. Но он ждал в соседней комнате, переживал. Когда Демьян родился, его обмыли, протерли и принесли папе знакомиться. В обморок муж не падал, не плакал, но у него была целая гамма эмоций, ведь для него это первенец. Насколько я вижу, мужа прям накрыло волной любви. Сейчас он меня поддерживает, каждый день приезжает, мы часто находимся в палате с ребенком», - признается Катина.
Оказалось, что Спиридонов ко всему прочему еще и мечтал, чтобы сын родился под знаком Близнецы. Но тогда он должен был появиться на свет немного раньше срока.
«Мой старший сын Саша - Близнецы, Дима сам Близнецы. И мы все время смеялись на эту тему, что, если будут еще одни Близнецы, я этого точно не вынесу. Крайне тяжелый знак. Но у нас все по плану, Демьян осчастливил нас в срок, - улыбается певица. – Он очень смешной, пока сложно сказать, на кого похож, акушерки считают, что на меня. А я в свою очередь вижу и Димины черты, и папы своего. Пока он совсем крошка, все еще поменяется несколько раз».
Звезда намерена сама управляться с младенцем и получить максимум удовольствия от долгожданного декрета. Торопиться с возвращением к работе Лена не собирается, как и не планирует пользоваться услугами няни.
«Я думаю взять помощницу именно для себя. Чтобы она, к примеру, могла готовить еду, отвозить Сашу на какие-то занятия, убираться, ходить с маленьким на прогулку, — делится исполнительница. — Хочу дать себе время на материнство, чтобы побыть с ребенком, позаботиться о нем, поэтому никакие жесткие сроки не ставлю: возможно, пробуду дома полгода, а, может, и год. Команду я пока распустила. Когда буду готова, возобновлю творческую деятельность. Первый раз за 24 года хочу позволить себе потратить время на себя, на нового человечка — Демьяна Дмитриевича».
Также артистка призналась, что за период беременности набрала не так много — всего 10 кг. И это при том, что почти не ограничивала себя в еде. Правда было одно важное но. «Мне поставили диагноз — гестационный сахарный диабет, или диабет беременных, поэтому со сладким пришлось быть осторожной, позволять только в первой половине дня, — вздыхает Лена. — Я так не планировала, потому что вечно сижу на диете, а беременность — тот период, когда можно, наконец, есть вообще все, что захочется в любых количествах. Но вот не удалось».