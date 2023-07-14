Лена Катина рассказала о тяжелых родах и неожиданном диагнозе

Оказалось, что Спиридонов ко всему прочему еще и мечтал, чтобы сын родился под знаком Близнецы. Но тогда он должен был появиться на свет немного раньше срока.

«Мой старший сын Саша - Близнецы, Дима сам Близнецы. И мы все время смеялись на эту тему, что, если будут еще одни Близнецы, я этого точно не вынесу. Крайне тяжелый знак. Но у нас все по плану, Демьян осчастливил нас в срок, - улыбается певица. – Он очень смешной, пока сложно сказать, на кого похож, акушерки считают, что на меня. А я в свою очередь вижу и Димины черты, и папы своего. Пока он совсем крошка, все еще поменяется несколько раз».

Звезда намерена сама управляться с младенцем и получить максимум удовольствия от долгожданного декрета. Торопиться с возвращением к работе Лена не собирается, как и не планирует пользоваться услугами няни.

«Я думаю взять помощницу именно для себя. Чтобы она, к примеру, могла готовить еду, отвозить Сашу на какие-то занятия, убираться, ходить с маленьким на прогулку, — делится исполнительница. — Хочу дать себе время на материнство, чтобы побыть с ребенком, позаботиться о нем, поэтому никакие жесткие сроки не ставлю: возможно, пробуду дома полгода, а, может, и год. Команду я пока распустила. Когда буду готова, возобновлю творческую деятельность. Первый раз за 24 года хочу позволить себе потратить время на себя, на нового человечка — Демьяна Дмитриевича».