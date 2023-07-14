ДЕШЕВЛЕ? ⟩ Щвеция стала новой Эстонией: финны теперь покупают алкоголь и продукты там

Низкий обменный курс кроны означает, что финскому кошельку не придется подвергаться такой жесткой диете, как это было во времена более высокого обменного курса. Швеция стала новой Эстонией, где пьянка финнов проходит как никогда оживленно.

Можно сказать, что финны довольно щедро финансируют местную алкогольную торговлю.

До 80 процентов клиентов Systembolaget (аналог финской Alko) в Хапаранде этим летом - финны. При обычном походе за покупками это будет означать, что если в магазине одновременно окажется четыре покупателя, то три из них будут из Финляндии.

Один евро в настоящее время эквивалентен примерно 12 кронам. Курс был аналогичным во время финансового кризиса 2009 года.