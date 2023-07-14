Михаил Лабковский объяснил, как отличить настоящую любовь от зависимости

Дать шанс, согласно правилам Лабковского, можно только единожды. Если безрезультатно - бегите. Да, будет плохо, но психолог советует не держать переживания в себе и обратиться к специалисту. «Не подруги или мама, потому что помощь психолога - это профессионально, правильно и гораздо эффективнее», - подчеркнул он. Дело в том, что следующий партнер наверняка будет не лучше предыдущего - так работает либидо. Но, зная механизмы работы любовной зависимости, вы быстрее соскочите. «И так два, не знаю, три раза, и ваше либидо начнет меняться. Вам больше не будут нравиться абьюзеры, нарциссы, психопаты или агрессоры. Вы их обесцените тем, что вы сами уйдете», - обнадежил Лабковский. После этого здоровые отношения обеспечены. Явно стоит того.