Как дата вступления в брак влияет на семейную жизнь

Вступление в брак - очень серьезный и ответственный шаг в жизни человека. На счастье и мир в семье могут оказывать влияние самые разные факторы, в том числе и дата бракосочетания.
Существует система, учитывающая влияние чисел на жизнь человека, она называется нумерология. Одним из методов данной системы является поэтапное сложение всех цифр в одной дате до получения одного числа.
К примеру, ваша дата свадьбы 7 декабря 2018 года. Каждую цифру складывают: 7+1+2+2+0+1+8 = 21. Получившиеся две цифры 2 и 1 складывают, получая в результате 3. У каждой пары должно получится число от 1 до 9. А дальше уже проверяете, что означает ваша цифра.
1 - брак, заключенный под этим числом, способен столкнуть супругов в борьбе за лидерство. Такой паре важно научиться находить компромиссы для сохранения гармонии и мира.
2 - этот брак можно считать одним из самых гармоничных союзов, который может стать примером для многих. Для сохранения мира в этой семье, супругам нужно периодически не надолго разлучаться.
3 - данное число способно принести в отношения дисгармонию и беспокойства, поскольку в этой паре супруги не желают слышать и уступать друг другу. Чтобы сохранить семью, необходимо научиться владеть собой и усмирять свой эгоизм, а также проявлять интерес к жизни партнера.
4 - цифра саморазвития. Однако в браке может случиться так, что супруги будут ставить на первое место личные интересы, а не взаимную поддержку. В этом случае партнерам необходимо искать точки соприкосновения и компромиссы.
5 - гарантирует паре свежие эмоции, впечатления и увлечения. Супругам не нужно прилагать особых усилий для легкого контакта. Однако и в таком гармоничном союзе не стоит забывать о собственных делах и уединении.
6 - самое счастливое число для брака. Благодаря поддержке во всем, супруги смогут прожить долгие и счастливые годы вместе.
7 - идеальна для людей, которые желают уединения и спокойствия. Брак будет счастливым и долгим, если оба партнера ждут от отношений именно этого.
8 - символ карьеры и финансового благополучия. Идеально подходит карьеристам. В браке эти люди будут поддерживать друг друга в рабочих вопросах, из-за чего смогут многого добиться вместе.
9 - означает завершение старого цикла и начало нового. Брак может быть трудным, поскольку супругам больше важна личная трансформация. При этом, если оба партнера будут работать над отношениями, то союз может быть вполне удачным.