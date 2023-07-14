Как дата вступления в брак влияет на семейную жизнь

Вступление в брак - очень серьезный и ответственный шаг в жизни человека. На счастье и мир в семье могут оказывать влияние самые разные факторы, в том числе и дата бракосочетания.

Существует система, учитывающая влияние чисел на жизнь человека, она называется нумерология. Одним из методов данной системы является поэтапное сложение всех цифр в одной дате до получения одного числа.

К примеру, ваша дата свадьбы 7 декабря 2018 года. Каждую цифру складывают: 7+1+2+2+0+1+8 = 21. Получившиеся две цифры 2 и 1 складывают, получая в результате 3. У каждой пары должно получится число от 1 до 9. А дальше уже проверяете, что означает ваша цифра.

1 - брак, заключенный под этим числом, способен столкнуть супругов в борьбе за лидерство. Такой паре важно научиться находить компромиссы для сохранения гармонии и мира.

2 - этот брак можно считать одним из самых гармоничных союзов, который может стать примером для многих. Для сохранения мира в этой семье, супругам нужно периодически не надолго разлучаться.

3 - данное число способно принести в отношения дисгармонию и беспокойства, поскольку в этой паре супруги не желают слышать и уступать друг другу. Чтобы сохранить семью, необходимо научиться владеть собой и усмирять свой эгоизм, а также проявлять интерес к жизни партнера.