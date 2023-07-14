Бананы или яблоки: какой фрукт более полезен для здоровья

Яблоки и бананы вписываются в большинство диет, а также могут подкормить вас и дать энергию на целый день. Полезны эти фрукты для людей всех возрастов, поэтому поспешите добавить их в рацион.

Чем полезны яблоки и бананы

Оба фрукта содержат простые и сложные углеводы, а также много витамина С, магния, калия и фитохимических веществ. Яблоки, например, богаты бета-криптоксантинами и витаминами В-комплекса. Только в одном плоде имеется 23% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки.

Яблоки полезны и из-за полифенолов, которые известны положительным влиянием на здоровье сердечно-сосудистой системы. Бананы содержат немало антиоксидантов. Особенно богаты эти фрукты фенольными соединениями и бета-каротином. Так что если вы будете есть больше бананов, то сможете защитить себя от микробов и воспалений.

Но если сравнить яблоко и банан, несложно заметить, что между ними есть много отличного. Хотя оба фрукта принесут немалую пользу вашему организму, бананы гораздо питательнее.

Одна порция яблока чуть ли не вдвое больше порции банана, но последний все же содержит разнообразный комплекс полезных веществ: магний, калий, цинк и селен. Но есть в бананах и недостатки – они также богаты калориями и углеводами.

Яблоки содержат большее количество витаминов А и Е, лютеина, зеаксантина и каротиноидов.