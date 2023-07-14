Единственная дочь Элвиса Пресли умерла от осложнений после операции по снижению веса

Дочь короля рок-н-ролла скончалась 12 января в больнице от остановки сердца. Лизе Марии было всего 54 года. Пресли до последнего момента вела активный образ жизни. За два дня до смерти Лиза Мария побывала на церемонии премии «Золотой глобус», чтобы поддержать фильм об Элвисе Пресли.

Судмедэксперты Лос-Анджелеса выяснили, что причиной смерти Пресли стала непроходимости тонкого кишечника. Осложнение было вызвано спайками, которые появились после шунтирования желудка. Лиза Мария перенесла хирургическое вмешательство несколько лет назад, чтобы снизить вес.

В ее крови также была обнаружена терапевтическая доза опиоидов и бупренорфин, который используется для лечения опиоидной зависимости и нейролептики. Эксперт дал понять, что наркотические вещества не могли стать причиной резкого ухудшения ее состояния. В доме первой жены Майкла Джексона на момент госпитализации не были обнаружены «наркотические средства и принадлежности для употребления», а анализы дали отрицательный результат.

Известно, что Лиза Мария за несколько месяцев до смерти перенесла косметическую процедуру, после которой ей и назначили лекарства. Певица часто забывала, что уже приняла препарат, и могла по ошибке сделать это снова. В отчете также указано, что у Пресли была история злоупотребления алкоголем и наркотиками, сообщает TMZ.