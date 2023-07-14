Эти пять ошибок в ванной могут стоить жизни, а мы продолжаем совершать их день ото дня

Ванная комната - это место, где мы проводим много времени, заботясь о личной гигиене и ухаживая за собой. Но, оказывается, некоторые из наших привычек могут быть опасными! Рассказываем про пять ошибок, которые мы все делаем в ванной, хотя это может стоить нам здоровья.

Не сушите мокрые полотенца

Как часто после горячего душа вы оставляете использованное полотенце просто висеть в ванной комнате до следующего дня? А ведь это может привести к развитию в нём плесени и грибка, что, конечно, опасно для здоровья. Впоследствии это может вызвать аллергические реакции, проблемы с дыханием и другие заболевания. Поэтому всегда следует сушить полотенца после использования и регулярно их стирать.

Пользуетесь мочалкой слишком часто

Для большинства людей использование мочалки - это ежедневная практика. И ведь никто не замечает, какие последствия она несет. В таких случаях мы повреждаем защитный слой кожи, что приводит к ее раздражению. А если вы еще и давно не меняли мочалку, то из-за бактерий, скопившихся на ней, последствия могут быть ещё страшнее. Инфекции разного рода - это еще цветочки. Поэтому рекомендуется использовать мочалку не более двух-трех раз в неделю, а также регулярно ее менять на новую: примерно раз в два месяца.

Не стираете шторку для душа