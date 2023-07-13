Стало известно, из-за кого у МакSим появились проблемы с алкоголем

История банальна до мелочей: после осложнений от коронавируса артистка слишком быстро начала работать, с нагрузкой не справлялась и отвлекалась от проблем с помощью спиртного. Но знакомый МакSим, экс-директор покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов, считает, что в развитии зависимости повинны не столько нагрузки, сколько ее директор.

До знакомства с Павлом Назаровым, по словам Дворцова, артистка пила максимум рюмку коньяка для прогрева связок. Но после комы все изменилось. «Мои коллеги начали замечать ее в ресторанах вместе с ним. Он подходил к ней и приносил какую-то бутылочку с жидкостью, после чего ее состояние менялось. Мало того - она еще и закурила, хотя вообще не курила», - поделился Дворцов в беседе с MK.RU.