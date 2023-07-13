Пять знаков Зодиака, чьи действия расходятся со словами

Овен

Представители этого огненного знака любят приключения, им нравится риск, новизна и опасность. Но если Овну становится скучно, мысли в голове у них путаются, а поступки становятся непредсказуемыми. Он может устроить драму из ничего или просто сделать что-то совершенно безумное ради адреналина. Тем, кто более консервативен или ориентирован на безопасность, они могут показаться безрассудными или даже безответственными. Однако для тех, кто любит рисковать, будет с ними комфортно.

Дева

Меркурий также управляет этим знаком. Отчасти именно это наделяет их острым языком, что не нравится некоторым людям в Девах. Они склонны говорить то, что думают на самом деле и это может задеть чье-то самолюбие. Девы также стремятся к совершенству, что отчасти и является причиной их непоследовательности. Если что-то идет не так, они стремятся уйти в сторону, даже если подводят целую команду.

Близнецы

Этот знак не зря считается самым двойственным, Близнецов действительно часто разрывает между противоположными точками зрения. Стремясь угодить всем вокруг, они нередко сами ставят себя в неловкое положение, когда их уличают в непоследовательности. Они делают это не со зла, просто они стремятся прожить жизнь легко и хотят сгладить все острые углы.

Весы

Не зря этот знак символизируют весы, ведь его представители добрую часть жизни тратят на взвешивание всех за и против по любому вопросу. Нерешительность часто приводит к непоследовательности: говорят они одно, а делают совершенно другое. Двуличность здесь не при чем, просто им действительно трудно следовать своим решениям, во многих случаях они не решаются и меняют стратегию в последний момент.

Скорпион