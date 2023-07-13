Знаменитый американский актер планирует отомстить жене за развод

Источник, который описывается как близкий друг бывшей возлюбленной Костнера, утверждает, что актер «Йеллоустоуна» хотел «унизить» Кристин после того, как она подала на развод.

«Это не о доме, а о том, чтобы превратить жизнь Кристин в ад из-за того, что она подала на развод», - утверждал инсайдер.

49-летняя бывшая дизайнер сумок, у которой трое детей с 68-летним лауреатом «Оскара», должна покинуть свой особняк в Санта-Барбаре, штат Калифорния, до конца июля 2023 года после того, как суд подтвердил добрачное соглашение, которое они оба подписали в 2004 году.

«Кристин сказала, что не удивится, если Кевин прикажет полицейским сопровождать ее с территории», - продолжил источник.

Кевин Костнер с женой и детьми. Фото: Kathy Hutchins/Shutterstock

Как сообщается, Баумгартнер хотела сделать этот период как можно более спокойным ради детей. Однако, «Кевин поступил совершенно по-другому».

«Он не думает о детях, о том, насколько это травмирует», - добавил источник.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер. Фото: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Баумгартнер подала на развод с актером в мае после 18 лет брака, ссылаясь на «непримиримые разногласия».